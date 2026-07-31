乐金显示将投资3万亿韩元发展下一代OLED技术

纽斯频通讯社首尔7月31日电 韩国显示面板制造商乐金显示（LG Display）30日表示，公司将投资3万亿韩元（约合人民币141亿元），用于下一代有机发光二极管（OLED）技术研发和生产基础设施建设，以提升高端显示产品竞争力。

资料图：乐金显示发布最高刷新率720Hz的游戏OLED面板。【图片=乐金显示提供】

乐金显示称，公司已入选韩国"国民成长基金"第二期"超级项目"OLED技术支持企业，获得1.5万亿韩元长期低息资金支持。公司还将投入1.5万亿韩元自有资金，使相关投资总额达到3万亿韩元。

根据投资计划，资金将主要用于建设应用下一代高端OLED技术的生产设施，提升低功耗、超薄化等关键技术水平，以增强产品竞争力和盈利能力。借助政策性金融支持，公司将降低大规模投资带来的融资成本。

乐金显示表示，此次投资重点并非扩大生产规模，而是推动技术升级。公司计划依托串联式OLED（Tandem OLED）和低温多晶氧化物（LTPO）等现有技术，进一步拓展OLED在智能手机、电视、信息技术（IT）产品、车载显示器和游戏显示器等领域的应用。

公司预计此次投资将带动京畿道坡州等地区就业增长，并扩大韩国国内材料、零部件和设备企业的市场需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社