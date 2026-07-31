동대전도서관, 8월 주제별 북큐레이션 운영

AI 핵심 요약beta
- 동대전도서관은 8월 한 달간 주제별 북큐레이션 전시를 운영한다고 31일 밝혔다다
- 어린이·청소년·종합자료실별로 비·청소년 권리·흥미 도서를 주제로 각 10권씩 전시한다
- 북큐레이션 전시는 다음달 1일부터 31일까지 각 자료실 코너에서 진행한다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 동대전도서관은 8월 한 달간 각 자료실에서 주제별 북큐레이션 전시를 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 전시는 시대 흐름과 사회적 관심사를 반영한 다양한 주제와 작가의 작품을 소개하기 위해 마련됐다.
어린이자료실에서는 '비오니까 참 좋다'를 주제로 '비가 궁금해!'라는 부제 아래 비와 관련된 도서 10권을 전시한다. '이달의 작가' 코너에서는 그림책 작가 '마르쿠스 피스터'의 작품을 함께 선보인다.
청소년자료실에서는 '청소년 날에 뭐 읽지?'를 주제로 8월 12일 세계 청소년의 날을 맞아 청소년의 꿈과 권리를 다룬 도서 10권을 소개한다.
종합자료실에서는 '어쩔 수 없다, 펼쳤으면 끝까지 읽어야지'를 주제로 한 번 손에 잡으면 끝까지 읽게 되는 흥미진진한 도서 10권을 선정해 전시한다.
이번 북큐레이션 전시는 다음달 1일부터 31일까지 각 자료실 북큐레이션 코너에서 만나볼 수 있다.
nn0416@newspim.com