美国科技股业绩提振 韩国股市早盘大幅上涨

纽斯频通讯社首尔7月31日电 受美国大型科技企业业绩表现强劲及半导体板块投资情绪改善等因素带动，韩国股市31日早盘大幅上涨，韩国综合股价指数（KOSPI）重返6300点上方。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，截至当天上午9时3分，KOSPI报6371.64点，较前一交易日上涨778.08点，涨幅13.91%。创业板指数（KOSDAQ）开盘报666.47点，较前一交易日上涨21.69点，涨幅3.36%。

由于两大市场快速上涨，韩国交易所当天同时启动KOSPI和KOSDAQ市场程序化买入暂停机制。

资金流向显示，外资成为推动股市上涨的重要力量。截至当天上午9时8分，在韩国主板市场，外国投资者净买入3.3282万亿韩元，个人投资者净买入3.7668万亿韩元，机构投资者净卖出3463亿韩元。在KOSDAQ市场，外国投资者和机构投资者分别净卖出428亿韩元和395亿韩元，个人投资者净买入4亿韩元。

个股方面，半导体板块涨幅居前。三星电子上涨18.36%，报24.5万韩元；SK海力士上涨21.10%，报160.1万韩元。三星电子优先股、三星电机、SK Square、三星物产和三星生命等个股涨幅均超过10%。LG新能源、三星生物制剂、KB金融和新韩金融集团等个股则出现下跌。

市场分析人士认为，隔夜美国股市在微软和Meta业绩超预期带动下上涨，市场对人工智能（AI）投资前景预期改善，带动半导体板块投资情绪回暖，韩国半导体权重股吸引逢低买盘，推动股市反弹。

此外，截至当天上午9时，首尔外汇市场韩元对美元汇率报1美元兑1425.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社