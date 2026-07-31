올해 상반기 공연시장, 티켓판매액 8095억…전년比 8.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 예술경영지원센터는 31일 2026년 상반기 공연시장 티켓판매 분석보고서를 발행했다
- 2026년 상반기 공연시장은 전 지표가 전년보다 증가하며 5년 연속 성장세를 이어갔다
- 연극·서양음악·대중음악은 크게 성장하고 비수도권 티켓판매도 부산·대전·광주·강원 중심으로 확대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 예술경영지원센터(대표 김장호)는 2026년 1월부터 6월까지의 공연예술통합전산망(KOPIS) 예매 데이터를 분석한 '2026년 상반기 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서'를 발행했다.
KOPIS 기준, 2026년 상반기 공연시장 규모는 공연건수 1만 658건, 공연회차 6만 4423회, 티켓예매수 약 1141만 매, 티켓판매액 약 8095억 원으로 집계되었다. 전년 동기 대비 공연건수는 7.8%, 공연회차는 3.7%, 티켓예매수는 6.3%, 티켓판매액은 8.9% 증가한 것으로 나타나 공연시장의 성장 추세가 5년 연속 이어지고 있는 것으로 확인되었다. 티켓 1매당 평균 판매액은 7만 963원으로 전년 동기 대비 1748원 높아졌다.
대중예술을 제외한 장르의 실적 또한 공연건수 7964건, 공연회차 5만 6363회, 티켓예매수 약 778만 매, 티켓판매액 약 3507억 원을 기록하며 전 지표에서 전년 동기 대비 증가했다.
◆ 연극 티켓판매액 105.0% 증가, 서양음악·대중음악도 성장세
장르별로는 연극의 성장세가 두드러졌다. 연극은 1000석~5000석 미만 대극장 공연의 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 티켓예매수는 26.6%, 티켓판매액은 105.0% 증가를 기록하였다. 유료 티켓예매 비율도 전년 동기보다 1.7%p 상승했다.
서양음악(클래식)은 공연회차가 5.8% 감소했으나 티켓예매수는 12.2%, 티켓판매액은 11.8% 증가했는데, 세부 장르 중 기악의 티켓판매액이 15.6% 증가하며 성장을 주도했다. 대중예술은 공연회차가 3.1% 감소했지만 공연건수 11.9%, 티켓예매수 3.5%, 티켓판매액 9.3% 증가했는데, 대중음악의 티켓판매 증가가 대중예술 시장의 확장을 이끌었다.
반면, 뮤지컬과 한국음악, 무용은 전년 동기 대비 감소세를 나타냈다. 뮤지컬은 공연건수가 13.1% 증가했으나 티켓판매액은 6.1% 감소하였고, 한국음악은 성악과 기악 모두 전년대비 감소하였다. 무용은 공연건수를 제외한 모든 지표가 감소했는데, 발레는 전 지표상승하여 세부장르별 차이를 보였다.
◆ 수도권 비중은 낮아지고 부산·대전·광주·강원 티켓판매액 증가
티켓 수요 측면에서 비수도권 공연시장의 확대 추세가 나타났다. 2026년 상반기 수도권의 티켓예매수 비중은 77.2%, 티켓판매액 비중은 81.0%로 전년 동기 대비 각각 1.7%p, 4.4%p 낮아지며 비수도권으로 티켓 수요가 확산되는 흐름이 나타났다. 특히 부산은 전년 동기 대비 티켓예매수 62.5%, 티켓판매액 147.9%로 가장 두드러진 성장세를 보였고, 대전(+70.2%), 광주(+52.4%), 강원(+50.6%)도 티켓판매액이 큰 폭으로 늘었다.
◆ 상위 작품 집중도 완화…연극 2개 작품도 판매액 상위 20위 진입
2026년 상반기 티켓판매액 상위 10개 공연의 판매액은 약 1715억 원으로 전체 시장의 21.2%를 차지했다. 이는 2025년 상반기 보다 4.0%p 낮아, 상위 작품에 대한 판매액 집중도가 다소 완화된 것으로 나타났다.
티켓판매액 상위 20개 작품에서는 대중음악 10개, 뮤지컬 8개 이외에 연극 2개 작품이 새롭게 포함된 점이 특징이다. 공연 지역도 서울 15개, 인천 2개, 부산 2개, 경기 1개로 전년 동기보다 다소 다양해졌다.
jyyang@newspim.com