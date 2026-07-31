전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.31 (금) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

올해 상반기 공연시장, 티켓판매액 8095억…전년比 8.9% 증가

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 예술경영지원센터는 31일 2026년 상반기 공연시장 티켓판매 분석보고서를 발행했다
  • 2026년 상반기 공연시장은 전 지표가 전년보다 증가하며 5년 연속 성장세를 이어갔다
  • 연극·서양음악·대중음악은 크게 성장하고 비수도권 티켓판매도 부산·대전·광주·강원 중심으로 확대됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 예술경영지원센터(대표 김장호)는 2026년 1월부터 6월까지의 공연예술통합전산망(KOPIS) 예매 데이터를 분석한 '2026년 상반기 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서'를 발행했다.

KOPIS 기준, 2026년 상반기 공연시장 규모는 공연건수 1만 658건, 공연회차 6만 4423회, 티켓예매수 약 1141만 매, 티켓판매액 약 8095억 원으로 집계되었다. 전년 동기 대비 공연건수는 7.8%, 공연회차는 3.7%, 티켓예매수는 6.3%, 티켓판매액은 8.9% 증가한 것으로 나타나 공연시장의 성장 추세가 5년 연속 이어지고 있는 것으로 확인되었다. 티켓 1매당 평균 판매액은 7만 963원으로 전년 동기 대비 1748원 높아졌다.

대중예술을 제외한 장르의 실적 또한 공연건수 7964건, 공연회차 5만 6363회, 티켓예매수 약 778만 매, 티켓판매액 약 3507억 원을 기록하며 전 지표에서 전년 동기 대비 증가했다.

◆ 연극 티켓판매액 105.0% 증가, 서양음악·대중음악도 성장세

장르별로는 연극의 성장세가 두드러졌다. 연극은 1000석~5000석 미만 대극장 공연의 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 티켓예매수는 26.6%, 티켓판매액은 105.0% 증가를 기록하였다. 유료 티켓예매 비율도 전년 동기보다 1.7%p 상승했다.

서양음악(클래식)은 공연회차가 5.8% 감소했으나 티켓예매수는 12.2%, 티켓판매액은 11.8% 증가했는데, 세부 장르 중 기악의 티켓판매액이 15.6% 증가하며 성장을 주도했다. 대중예술은 공연회차가 3.1% 감소했지만 공연건수 11.9%, 티켓예매수 3.5%, 티켓판매액 9.3% 증가했는데, 대중음악의 티켓판매 증가가 대중예술 시장의 확장을 이끌었다.

반면, 뮤지컬과 한국음악, 무용은 전년 동기 대비 감소세를 나타냈다. 뮤지컬은 공연건수가 13.1% 증가했으나 티켓판매액은 6.1% 감소하였고, 한국음악은 성악과 기악 모두 전년대비 감소하였다. 무용은 공연건수를 제외한 모든 지표가 감소했는데, 발레는 전 지표상승하여 세부장르별 차이를 보였다.

◆ 수도권 비중은 낮아지고 부산·대전·광주·강원 티켓판매액 증가

티켓 수요 측면에서 비수도권 공연시장의 확대 추세가 나타났다. 2026년 상반기 수도권의 티켓예매수 비중은 77.2%, 티켓판매액 비중은 81.0%로 전년 동기 대비 각각 1.7%p, 4.4%p 낮아지며 비수도권으로 티켓 수요가 확산되는 흐름이 나타났다. 특히 부산은 전년 동기 대비 티켓예매수 62.5%, 티켓판매액 147.9%로 가장 두드러진 성장세를 보였고, 대전(+70.2%), 광주(+52.4%), 강원(+50.6%)도 티켓판매액이 큰 폭으로 늘었다.

'백조의 호수' 공연 장면. [사진=국립발레단]

◆ 상위 작품 집중도 완화…연극 2개 작품도 판매액 상위 20위 진입

2026년 상반기 티켓판매액 상위 10개 공연의 판매액은 약 1715억 원으로 전체 시장의 21.2%를 차지했다. 이는 2025년 상반기 보다 4.0%p 낮아, 상위 작품에 대한 판매액 집중도가 다소 완화된 것으로 나타났다.
티켓판매액 상위 20개 작품에서는 대중음악 10개, 뮤지컬 8개 이외에 연극 2개 작품이 새롭게 포함된 점이 특징이다. 공연 지역도 서울 15개, 인천 2개, 부산 2개, 경기 1개로 전년 동기보다 다소 다양해졌다.

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
외국인 한 시간 만에 5조 '사자' [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인 투자자가 31일 코스피 시장에서 5조원이 넘는 주식을 순매수하며 국내 증시를 끌어올리고 있다. 최근 대규모 매도세를 이어갔던 외국인이 공격적인 매수로 돌아서면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 외국인은 유가증권시장에서 5조2218억1300만원을 순매수하고 있다. 반면 기관은 2255억9300만원, 개인은 4조9235억7700만원을 각각 순매도 중이다. 외국인 투자자의 '사자'에 힘입어 지수는 현재 불기둥을 쏘아 올리고 있다. 같은 시각 코스피는 전 거래일보다 902.68포인트(16.13%) 오른 6496.24를 기록하고 있다. 반면 개인은 이날까지 사흘째 '팔자'를 이어가며 외국인의 매수 물량을 받아내는 모습이다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 16% 이상 상승하며 6500선에 거래가 진행되고 있는 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com 외국인은 전날 코스피 시장에서도 1조3280억원을 순매수한 데 이어 이날도 대규모 매수세를 이어가고 있다. 최근 4거래일 연속 순매도로 국내 증시 하락을 주도했던 흐름에서 벗어나 반도체 대형주를 중심으로 공격적인 매수에 나선 모습이다. 전문가들은 미국 빅테크의 호실적과 필라델피아 반도체지수 급등, 반도체 업황 개선 기대가 맞물리면서 외국인 자금이 국내 증시로 빠르게 유입되고 있는 것으로 분석하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 대형 반도체주에 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전기는 29.92%, SK스퀘어는 29.91% 급등하며 상한가에 근접했고, SK하이닉스(27.61%)와 삼성전자(24.64%)도 20% 넘게 치솟고 있다. 삼성전자우(24.04%), 삼성물산(20.58%), 삼성생명(17.99%) 등 시가총액 상위 종목으로도 매수세가 확산되면서 코스피는 단숨에 6500선을 회복했다. plum@newspim.com 2026-07-31 10:15
사진
[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동