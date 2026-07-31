부산시농업기술센터, 지역특화쌀 '황금예찬' 미식 콘텐츠 개발

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미식 콘텐츠 개발 메뉴 품평회

소비자 의견 수렴 및 메뉴 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시농업기술센터(센터)가 지역특화쌀 '황금예찬'을 활용한 미식 콘텐츠 개발과 브랜드 홍보에 나선다.

센터는 다음달 4일 중구 쉐프곤레스토랑에서 지역특화쌀 '황금예찬'을 활용한 미식 콘텐츠 개발 메뉴 품평회와 브랜드 홍보회를 개최한다고 31일 밝혔다.

부산지역 특화 쌀 '황금예찬' 홍보 모습[사진=부산시] 2026.07.31

국립식량과학원과 부산시농업기술센터는 2023년부터 부산 대표 브랜드 쌀 육성을 목표로 이 품종을 발굴·육성해 왔다.

'황금예찬'은 부산 지역 재배환경에 적합한 고품질 품종으로 현재 계약재배와 학교급식 공급 기반을 갖추고 있다. 센터는 올해 외식과 디저트 분야로 활용 범위를 넓혀 소비시장 확대에 나선다는 계획이다.

이날 행사에는 관계기관과 외식·유통 전문가, 생산농가, 소비자 등 20여 명이 참석해 품종 특성과 개발 메뉴를 공유하고 의견을 나눈다. 메뉴 시식과 품평, 상품화와 팝업스토어 운영 방안 협의, 브랜드 홍보와 소비자 의견수렴도 함께 진행된다.

품평 대상은 샐러드와 향미밥, '황금예찬' 원료 전통주, 쌀의 고소한 풍미를 활용한 아이스크림 2종 등 6종이다. 참석자들은 맛과 향, 식감, 상품성, 소비자 선호도 등을 종합적으로 살필 예정이다.

센터는 품평 결과를 반영해 메뉴를 보완하고 표준 레시피를 개발할 계획이다. 또 제품명과 포장디자인, 홍보 콘텐츠를 제작해 외식업체 보급과 상품화도 추진한다.

박미진 소장은 "황금예찬은 2023년부터 함께 육성해 온 부산의 대표 지역특화쌀"이라며 "단순한 원료곡을 넘어 미식 콘텐츠와 브랜드 스토리텔링을 접목한 지역 브랜드로 발전시키겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com