전쟁기념관 탱크 올라탄 '중국인 추정' 관광객…서경덕 "글로벌 매너 지켜야"

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공공장소 민폐 행위 재발 방지 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서울 용산구 전쟁기념관에서 일부 중국인으로 추정되는 관광객들이 전시물을 무단으로 오르는 등 부적절한 행동을 하는 모습이 온라인에서 확산되며 논란이 일고 있다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 전쟁기념관 전시 탱크 위에서 사진을 촬영하는 관광객의 모습. [사진=서경덕 교수팀] 2026.07.31 taeyi427@newspim.com

31일 서경덕 성신여대 교수는 "논란이 된 영상을 많은 누리꾼으로부터 제보받았다"며 "전시된 탱크 위에 올라가 사진을 촬영하는 장면이 반복적으로 확인됐다"고 밝혔다.

해당 장소에는 '들어가지 마시오'라는 안내 문구가 설치돼 있지만 이를 무시한 채 전시물에 올라가는 행동이 이어지면서 다른 관람객들의 눈살을 찌푸리게 했다는 지적이다.

서 교수는 "전쟁기념관은 해외 관광객도 많이 찾는 장소일 뿐 아니라 유엔 참전용사의 희생을 기리는 의미 있는 공간"이라며 "이 같은 관람 태도는 결코 바람직하지 않다"고 비판했다.

그는 이 같은 사례가 처음은 아니라고도 지적했다. 과거에도 중국인 관광객들의 공공장소 민폐 행위가 여러 차례 논란이 됐으며, 경복궁 일대에서는 돌담 아래에서 용변을 보는 모습이 포착돼 공분을 샀다.

문화유산 내 금연구역에서 흡연하는 사례 역시 반복적으로 제기돼 왔다.

서 교수는 "해외를 방문하는 관광객이라면 국가와 문화를 존중하는 기본적인 국제적 에티켓을 지켜야 한다"고 강조했다.

이어 "과태료 부과 등 실효성 있는 조치를 통해 경각심을 높이고, 관광 가이드들이 사전 안내와 교육을 지속적으로 실시한다면 이 같은 민폐 행위를 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

taeyi427@newspim.com