이준기 "순수함 잃지 않는 배우이고 싶다" 진솔한 고백

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이준기가 타이베이를 배경으로 한 감각적인 화보를 통해 자유롭고 여유로운 매력을 드러냈다.

이준기가 패션 엔터테인먼트 매거진 '더스타' 8월호 스페셜 커버를 장식했다. '비욘드 메모리'를 콘셉트로 타이베이 올 로케이션으로 진행된 이번 화보는 타이베이의 풍경 위에 배우 이준기의 자유로운 순간과 여행자의 시선을 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더스타 커버. [사진=더스타 8월호] 2026.07.31 moonddo00@newspim.com

이준기는 "현지 팬들과 소통하며 대만의 역동적인 분위기와 아름다운 정취를 느낄 수 있어 행복했다"며 "따뜻한 추억을 만들 수 있었던 소중한 시간이었다"라고 화보 촬영 소감을 전했다.

올 하반기 공개를 앞둔 글로벌 공동 제작 드라마 '키드냅 게임'에 대해 이준기는 "서로 다른 언어와 소통 방식을 함께 배우며 호흡을 맞추는 시간들이 흥미롭고 재미있었다"며 "새로운 창작을 향한 열정과 의지가 있다면 어려운 현장도 깨달음과 발견의 연속이었다"라고 말했다. 이어 "각국의 스태프, 배우들과 협업하며 많은 것을 느끼고 배울 수 있었던 행복한 경험이었다"라고 소감을 밝혔다.

배우로서 걸어온 시간을 돌아보며 솔직한 마음도 털어놨다. 이준기는 "이제 배우 인생의 중간 정도에 온 게 아닐까라는 생각을 많이 한다"며 "나머지 반은 그동안 참아왔거나 기회를 얻지 못했던 창작에 더 도전하고, 조금은 즐길 수 있는 작품 활동으로 써 내려가고 싶다"라고 말했다. 이어 "인간 이준기와 배우 이준기 모두 열린 생각으로 더욱 폭넓게 삶을 그려나가기를 바란다"라고 덧붙였다.

'배우 이준기는 OOO이다'에 넣고 싶은 말로는 '순수함'이라고 답했다. 그는 "지금까지 잘 살아온 만큼 이준기의 큰 원동력이 되는 순수함만큼은 잃지 않기를 바란다"며 "창작 활동에서 순수함을 지켜나가는 것이 좋은 결의 열정과 진정성으로 이어진다고 생각한다"라고 밝혔다.

다음 작품에 대해서는 "아직 자세히 말씀드릴 수는 없지만, 앞으로 다양한 작품을 통해 새롭게 도전하는 배우 이준기의 모습을 보여드리고 싶다"며 "뜨거운 에너지와 열정으로 빚어낸 새로운 모습으로 찾아뵙겠다"라고 기대감을 높였다.

끝으로 이준기는 "항상 따뜻한 시선과 마음으로 변함없는 응원을 보내주셔서 진심으로 감사하다"며 "좋은 작품과 좋은 연기 활동을 선사할 수 있도록 늘 노력하겠다. 뜨거운 계절도 건강하고 멋지게 즐기시길 바란다"라고 독자들에게 인사를 전했다.

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