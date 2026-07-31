韩国智利首脑会谈：同意重启自贸协定自由贸易委员会

纽斯频通讯社首尔7月31日电 正在对智利进行正式访问的韩国总统李在明当地时间30日与智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特举行会谈。双方同意时隔10年重启韩智自由贸易协定（FTA）自由贸易委员会，并扩大在关键矿产供应链、基础设施、治安、国防工业等战略领域合作。

当地时间30日，韩国总统李在明在智利圣地亚哥总统府举行记者会。【图片=KTV截图】

李在明当天在圣地亚哥总统府举行的韩智联合记者会上表示，双方同意进一步扩大贸易和投资合作，重启韩智自贸协定自由贸易委员会，就经贸和投资议题进行沟通，并就推动互利共赢的自由贸易协定优化升级等促进双边经贸关系发展的方案进行协商。

李在明表示，2004年签署的韩智自贸协定是韩国签署的首个双边自贸协定。协定签署以来，两国贸易额20年来增长了4倍，双方将以已签署的投资合作谅解备忘录（MOU）为基础，积极支持两国企业在关键矿产、能源等战略领域发掘投资机会，并就加强在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、太平洋联盟（PA）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等多边经济合作机制中的协调合作交换意见。

在关键矿产合作方面，李在明表示，智利是全球最大的铜生产国和重要锂资源国，韩国在高端制造业领域具有优势，双方将以矿产资源伙伴关系谅解备忘录为基础，扩大信息交流、技术合作和人员往来，共同加强关键矿产供应链合作。

基础设施合作方面，李在明提及由韩国企业承建的南美首座四车道悬索桥项目，表示韩国政府将积极支持项目建设，推动其成为两国合作的重要项目。

双方还同意加强两国警方和海警机构在打击跨国犯罪方面的合作，并为国防工业和造船领域合作完善制度基础。

科技合作方面，李在明感谢智利政府对韩国世宗南极科学考察站运行提供支持，并表示双方将继续推进阿塔卡马沙漠天文观测、南极科学考察等领域合作。双方还表示将进一步扩大文化交流，支持K-食品、K-美妆等领域合作。

外交安全领域，双方再次确认将就维护韩半岛和平保持沟通，并同意围绕2028年第四届联合国海洋大会共同举办以及2032年智利主办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议保持密切合作。

另外，李在明在记者会上表示，希望韩智两国作为彼此真正的朋友，不断深化合作，并邀请卡斯特总统夫妇访问韩国。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社