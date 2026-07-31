서울시 '공공기관 통합채용' 첫 시행…산하기관 14곳서 총 110명 선발

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 31일 산하 공공기관에서 하반기 110명을 통합채용한다고 밝혔다.
- 서울시 산하 14개 공공기관이 원서접수와 필기시험을 일괄 진행하며 지원자는 한 개 기관만 지원할 수 있다.
- 원서접수는 8월 13일부터 20일까지, 필기시험은 9월 19일에 실시하고 합격자는 10월 12일 발표한다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 산하 공공기관에서 올해 하반기 110명을 신규 채용한다고 31일 밝혔다.
2026년 하반기 공공기관 통합채용을 통해 서울시 산하 14개 공공기관에서 총 110명을 선발한다. 공공기관 통합채용은 기관별로 개별 진행하던 원서접수와 필기시험을 서울시가 일괄 운영하는 제도다. 응시자의 편의를 높이고 채용의 공정성을 강화하기 위해 올해 하반기 처음 도입됐다.
채용 인원은 ▲서울시농수산식품공사 12명 ▲서울의료원 5명 ▲서울연구원 3명 ▲서울경제진흥원 19명 ▲세종문화회관 5명 ▲서울시여성가족재단 8명 ▲서울시복지재단 4명 ▲서울문화재단 2명 ▲서울시평생교육진흥원 3명 ▲서울시50플러스재단 11명 ▲서울AI재단 2명 ▲120다산콜재단 15명 ▲서울관광재단 9명 ▲서울투자진흥재단 12명 등이다.
이날 채용공고가 공개된다. 원서접수는 8월 13일부터 20일까지 통합채용 누리집에서 진행된다. 필기시험은 9월 19일 실시한다. 합격자는 10월 12일 발표한다. 지원자는 한 개 기관에만 지원할 수 있다.
필기시험 이후 서류전형과 면접, 최종 합격자 발표는 기관별 일정에 따라 진행된다. 필기시험은 국가직무능력표준(NCS) 직업기초능력평가를 기본으로 일부 직렬은 전공시험을 추가 실시한다. 미화·보안 일부 분야는 기초직무소양평가로 대체한다.
김설희 서울시 재정기획관은 "이번 통합채용을 통해 역량 있는 인재가 서울시 공공기관에서 능력을 펼치길 기대한다"며 "응시자는 기관별 자격요건과 시험과목 등을 꼼꼼히 확인해 준비해 달라"고 말했다.
blue99@newspim.com