창원시 유튜브 채널 '추천창원', 10만 구독자 달성…특례시 최초

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140% 증가 시민 참여형 콘텐츠 효과

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 공식 유튜브 채널 '추천창원'이 구독자 10만 명을 넘어서며 특례시 공식 채널의 새 기록을 세웠다.

경남 창원시 공식 유튜브 채널 '추천창원'이 구독자 10만 명을 달성했다.[사진=창원시] 2026.07.30

시는 30일 '추천창원'이 특례시 최초로 구독자 10만 명을 달성했다고 밝혔다. 이 채널은 전국 기초자치단체 공식 유튜브 채널 가운데 충주시를 제외하면 가장 많은 구독자를 보유하게 됐다.

'추천창원'은 2025년 1월 구독자 4만 명 수준에서 출발해 약 1년 7개월 만에 10만 명을 넘겼다. 전년 대비 구독자 수는 약 140% 늘었고 2010년 채널 개설 이후 가장 큰 증가세를 기록했다.

성장 배경에는 시민 참여형 콘텐츠가 있었다. 창원시는 시정을 쉽고 재미있게 전달하는 '창원마불', 시민 고민을 다룬 '고민팔이소녀', 지역 기업을 소개한 '기업송' 등으로 기존 홍보 방식에서 벗어난 콘텐츠를 선보여 왔다.

'추천창원'은 지난 4월 특례시 공식 유튜브 채널 구독자 수 1위에 오른 데 이어 이번 10만 구독 달성으로 대표 디지털 소통 채널로 자리 잡았다.

강기윤 시장은 "10만 구독은 창원을 사랑하는 많은 분들의 관심과 응원이 만든 성과"라며 "시민의 일상에 도움이 되는 콘텐츠로 더 많이 소통하겠다"고 말했다.

시는 실버버튼 수령에 맞춰 시민 참여형 기념 이벤트를 준비하고 다른 지방자치단체와의 협업 콘텐츠도 확대할 계획이다.

news2349@newspim.com