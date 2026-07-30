'LA올림픽 본선 관문' 2028 AFC U23 아시안컵, 日서 개최…상위 2개국 미국행

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2028 U23 아시안컵이 일본에서 열린다. 2028 로스엔젤레스(LA) 올림픽 축구 종목 아시아 최종예선을 겸한다.

아시아축구연맹(AFC)는 30일(한국시간) "일본이 요르단, 키르기스스탄, 카타르, 우즈베키스탄, 아랍에미리트(UAE)와 경쟁 끝에 2028 AFC U23 아시안컵 개최지로 선정됐다. 세계적인 수준의 인프라, 운영 위험의 최소화, 지리적 다양성, 순환 개최 등을 고려해 일본을 차기 U23 아시안컵 개최지로 결정했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본에 패한 한국 U-23 축구 대표팀. [사진=KFA] 2026.01.20 psoq1337@newspim.com

2014년 시작한 U23 아시안컵은 2년 마다 개최되는 23세 이하 아시아 국가대항전이다. 올림픽이 개최되는 해에 열리는 대회는 최종 예선을 겸한다. 총 16개팀이 참가하는 이번 대회 본선에서는 상위 두 팀이 올림픽 본선 진출권 2장을 가져간다.

일본에서 처음 개최되는 2028 U23 아시안컵의 대회 기간, 장소를 포함한 구체적인 대회 정보는 추후 공개된다.

한국은 총 7회 열린 U23 아시안컵에서 우승 1회(2020년), 준우승 1회(2016년)을 기록했다.

한편 한국은 2024년 카타르 대회 8강에서 신태용 감독이 이끄는 베트남에 승부차기 패배를 당했고, 2024 파리 올림픽 본선 진출에 실패했다. 10회 연속 올림칙 본선 진출을 노렸던 한국은 아쉽게 다음을 기약하게 됐다.

[서울=뉴스핌] U-20 월드컵 대표팀 사령탑이었던 김은중 감독. [사진 = 대한축구협회] 2023.05.28 psoq1337@newspim.com

하지만 올림픽으로 가는 관문은 더 좁아졌다. 올림픽 축구 부문은 1980년 대회부터 16개 팀 체제로 치러졌다. 하지만 12개 팀 조별리그로 바뀌었고, 3.5장이던 본선 진출 티켓이 2장으로 줄었다.

willowdy@newspim.com