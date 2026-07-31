[현장톡] 손나은 "'김부장'은 액션도, 새로운 얼굴도 보여준 작품"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은이 SBS 금토드라마 '김부장'을 통해 연기 스펙트럼을 한층 넓혔다.

은행원과 국정원 요원을 오가는 상아를 연기하며 첫 본격 액션에 도전한 그는 "'손나은에게도 이런 얼굴이 있구나'를 느끼게 해준 작품"이라고 의미를 되새겼다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

지난 29일 서울 강남구의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 손나은은 "'김부장'이 끝난 지금도 많은 관심과 사랑을 보내주셔서 감사하고 신기하다"며 "이렇게 사랑받을 줄은 예상하지 못했다"고 종영 소감을 밝혔다.

손나은은 액션 장르에 대한 갈증이 있었다고 털어놨다. 그는 "원래 액션 장르에 합류해보고 싶다는 생각이 있었다. 대본을 받았는데 상아가 요원이기도 하지만 은행원이라는 이중적인 모습을 가진 캐릭터라 매력을 느꼈다"며 "또 선배님들이 워낙 잘하시는 분들이라 함께 연기해보고 싶었다"고 출연 계기를 밝혔다.

평범한 은행원과 냉철한 요원을 오가는 상아를 표현하기 위해 캐릭터 분석에도 공을 들였다. 손나은은 "은행원일 때는 MZ 직장인의 모습을 어떻게 표현할지 고민하면서 MZ 특징도 검색했다"며 "SNS를 잘 활용하고, 맛집을 예약하고, 개성과 취향을 존중하는 모습들을 참고했다. 대본에도 키링을 주렁주렁 달고 있는 설정이 있었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

이어 "반대로 요원일 때는 임무 수행에 집중했다. 하지만 김부장을 감시하면서도 미안한 마음이 있었을 것 같고, 그 감정이 결정적인 순간 상아를 흔들리게 만든다고 생각했다. 임무와 연민 사이의 균형을 어떻게 표현할지 고민을 많이 했다"고 말했다.

상아만의 서사도 스스로 채워 넣었다. 손나은은 "'김부장'은 결국 김부장과 민지의 부성애를 다룬 이야기이기도 하지 않나. 상아도 비슷한 아픔이나 애틋한 추억이 있는 인물이지 않았을까 생각했다"며 "처음에는 김부장을 쫓는 임무를 받았지만, 김부장이 자신이 한 말에 책임을 지고 약속을 지키는 사람이라는 걸 확신하면서 임무 수행과 연민 사이에서 갈등하게 된다. 결국 김부장이 일을 잘 마무리해야 상아도 평범한 삶을 살 수 있다는 마음으로 도왔을 것이라고 생각했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

첫 액션 연기를 위해서는 남다른 준비 과정을 거쳤다. 손나은은 "체력적으로 힘들 거라는 건 알고 들어갔다. 평소 운동은 했지만, 액션은 또 다른 영역이었다"며 "근력 운동도 하고, 체력도 키웠다. 욕심이 생겨서 잘하고 싶다는 마음이 컸다"고 말했다. 이어 "액션스쿨도 두 달 정도 다녔다. 기본 동작부터 배우고, 장면마다 합을 맞추는 연습을 했다. 김성규 배우와 첫 액션 신은 따로 시간을 내서 여러 번 맞춰봤다"고 회상했다.

소지섭과의 액션 호흡도 잊지 못할 경험이었다. 손나은은 "소지섭 선배님께서 바스트 샷에서는 총을 어떻게 들어야 얼굴이 잘 보이는지, 자세는 어떻게 하면 멋있게 나오는지 세세하게 알려주셨다"고 감사한 마음을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

현장 분위기를 떠올리며 소지섭이 준비한 선물도 언급했다. 손나은은 "처음에는 금인 줄 몰랐다. 나중에 금이라는 걸 알고 놀랐다"며 "지금도 소중하게 보관하고 있다"고 웃었다.

이어 "현장에서도 느꼈지만 스태프 한 분 한 분 챙겨주시고 직접 선물까지 준비하시는 모습을 보며 정말 따뜻한 분이라고 느꼈다. 저도 본받고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.

이번 작품은 배우 손나은에게 새로운 가능성을 확인한 작품이었다. 손나은은 "새로운 걸 도전하는 걸 좋아한다. 그동안 했던 작품들과 너무 다른 장르와 캐릭터였다"며 "'나에게도 이런 얼굴이 있구나', '액션도 할 수 있구나'를 느꼈다. 스펙트럼이 넓어진 것 같고 다양한 모습을 보여드릴 수 있어서 좋았다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

오랜 시간을 함께한 에이핑크를 향한 애정도 드러냈다. 손나은은 "오랜 시간을 함께한 팀인 만큼 항상 관심 있게 지켜보고 있다"며 "좋은 일이 더 많았으면 좋겠고, 늘 응원하는 마음"이라고 말했다.

앞으로 도전하고 싶은 장르도 밝혔다. 손나은은 "아직 안 해본 게 많다. 로맨틱 코미디도, 멜로도 해보고 싶고 변호사 같은 전문직 캐릭터도 욕심난다. 교복을 입고 하는 청춘물도 해보고 싶다"고 말했다.

이어 "매 작품마다 성장했다고 느끼는데 이번 작품은 특히 새로운 도전이어서 배우로서 스펙트럼이 넓어졌다는 걸 크게 느꼈다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손나은. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

끝으로 손나은은 "오랜 시간 작품으로 인사를 드리지 못했는데 '김부장'을 통해 많은 관심과 응원을 보내주셔서 감사드린다"며 "팬분들과도 더 자주 만날 수 있는 기회를 만들고 싶고, 앞으로 어떤 작품을 하더라도 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 배우 손나은을 오래 기억해주셨으면 한다"고 미소 지었다.

moonddo00@newspim.com