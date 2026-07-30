창원시, 시민 의견 반영한 소통행정 강화…현장 중심 과제 추진

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 30일 시민 의견을 반영한 소통행정을 본격화했다
- 구청별 시민 우선사업 100대 과제를 발굴해 6개 분야에 250억 투입한다
- 1일 1현장순찰·읍면동 상담창구로 생활불편을 선제 해결해 체감 변화를 추진한다
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250억 원 투입 생활밀착 과제 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 시민 의견을 정책으로 잇는 소통행정을 강화하고 나섰다. 시는 시민 생활불편을 현장에서 직접 듣고 정책에 반영하는 '시민 우선' 현장·소통행정을 본격화한다.
시는 읍면동 중심의 현장행정과 주민 소통을 통해 의견을 수렴하고 구청별로 '시민 우선사업' 100대 과제를 발굴해 추진할 계획이라고 30일 밝혔다.
구청별 '시민 우선사업'에는 총 250억 원이 투입된다. 구청별 50억 원씩 배정해 이동 편의, 생활 안전, 환경 개선, 여가 확충, 문화, 경제 등 6개 분야에서 주민 체감도와 시급성이 높은 과제를 우선 선정한다.
시는 과제를 단기와 중장기 사업으로 나눠 관리하고 사업 특성에 따라 체계적으로 추진할 방침이다. 현장 중심 실행력을 높이기 위해 읍면동 단위의 생활밀착형 과제를 우선 발굴한다는 구상이다.
현장행정 강화 방안으로는 '1일 1현장순찰'을 시행한다. 현장에서 생활불편과 민원을 선제적으로 찾아내 단순 민원은 즉시 처리하고, 복합 민원은 관계 부서가 협업하는 원팀 방식으로 해결 방안을 마련한다는 계획이다. 처리 결과는 지속 관리하고 주민에게 안내해 사후관리도 강화한다.
주민 소통 창구도 넓힌다. 시는 읍면동장실을 민원상담실, 주민소통실로 운영해 주민과 주요 단체의 건의사항, 지역 현안을 폭넓게 듣기로 했다. 주요 시정과 민원 처리 과정을 공유하고 홍보해 정책 체감도를 높인다는 방침이다.
강기윤 시장은 "현장에서 시민 의견을 직접 듣고 생활 속 불편을 해결하는 것이 시민 중심 행정의 출발점"이라며 "현장과 소통을 통해 발굴한 과제를 시민 우선사업으로 구체화해 일상에서 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com