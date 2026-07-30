전공노 광주지부 "조직개편 초안 완성 뒤 협의…절차 거꾸로"

AI 핵심 요약beta
- 전국공무원노조 광주시지부는 30일 민형배 시장의 조직개편 추진 책임을 물었다
- 노조는 초안을 사실상 완성·시한까지 제시한 발언이 노사협의체 구성 발표와 모순된다고 비판했다
- 노조는 조직개편 내용 투명 공개와 현장 의견 수렴, 시민 앞 실질적 결정 절차를 요구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국공무원노동조합 광주시지부가 "조직개편 추진 과정에서 절차적 정당성이 결여됐다"며 민형배 시장의 책임을 물었다.
노조는 30일 긴급 성명을 내고 "민 시장은 전날 무안청사 확대간부회의에서 조직개편 초안이 사실상 완성돼 의견을 수렴하고 있으며 2주 뒤 확대간부회의 전까지 마무리하겠다고 발언했다"고 소개했다.
이는 "시가 조직개편 논의를 위한 노사공동협의체 구성을 발표한 지 불과 사흘 만에 시장이 직접 '완성'과 '시한'을 언급한 것"이라고 질타했다.
노조는 "정상적인 절차라면 원칙과 자료를 공개하고 의견을 들은 뒤 초안을 수정해 최종안을 확정해야 하지만 지금은 초안을 먼저 완성하고 마감 시한을 제시한 뒤 사후 협의를 하는 거꾸로 된 순서"라고 지적했다.
노조는 "우리는 조직개편 자체를 반대하는 것이 아니라, 시민의 행정체계를 바꾸기 전에 내용을 투명하게 공개하고 현장의 의견을 들으라는 것"이라며 "초안은 공개하고 협의는 실질적으로 결정은 시민 앞에서 해야 한다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com