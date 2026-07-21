체육공단×핑크퐁 '핑크퐁 수영장 안전송' 제작, 노래로 배우는 물놀이 안전

AI 핵심 요약beta
- 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 21일 어린이 체육시설 안전 애니메이션을 공개했다
- 핑크퐁·아기상어·백호돌이가 노래와 애니메이션으로 어린이 수영장 안전 수칙을 알기 쉽게 전달했다
- 체육공단은 유튜브 콘텐츠와 QR포스터를 전국 수영장에 배포해 어린이 안전 문화를 확산할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국내 최초 어린이 체육시설 안전 애니메이션 콘텐츠를 통해 어린이 안전 문화 확산에 기여한다.
체육공단은 그동안 안내문이나 표지판 위주로 전달됐던 어린이 안전 수칙이 다소 딱딱하고 어렵게 느껴질 수 있다는 점에 착안해, 아이들에게 친숙한 캐릭터와 신나는 노래로 안전 수칙을 전달하기 위해 이번 콘텐츠를 기획했다.
체육공단이 안전 수칙 기획과 메시지 구성을, 더핑크퐁컴퍼니가 애니메이션과 노래 제작을 맡은 이번 콘텐츠는 인기 캐릭터 핑크퐁과 아기상어가 체육공단 '백호돌이'와 함께 등장해 어린이들에게 안전 수칙을 전한다. 체육시설 어린이 안전 분야에서 애니메이션 콘텐츠를 활용한 시도는 이번이 처음이며, '핑크퐁 수영장 안전송'은 핑크퐁과 체육공단의 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
체육공단 관계자는 "전 세계적으로 사랑받는 캐릭터 핑크퐁, 아기상어와 함께 노래를 따라 부르면 자연스럽게 안전 수칙을 익힐 수 있을 것"이라며, "앞으로도 어린이들의 안전한 체육시설 이용을 위해 다양한 노력을 이어가겠다."라고 전했다.
한편 체육공단은 이번 콘텐츠로 연결되는 큐알(QR) 코드를 담은 포스터도 제작해 전국 수영장에 배포하는 등 어린이 안전 문화 확산에 힘쓸 예정이다.
iaspire@newspim.com