【韩股收盘】 KOSPI指数大涨3.56% 重返6700点

纽斯频通讯社首尔7月21日电 受美国半导体板块反弹和投资者风险偏好回升带动，韩国股市21日大幅上涨，韩国综合股价指数（KOSPI）重返6700点上方，盘中触发程序化买入熔断机制（Sidecar）。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅现场。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天韩国综合股价指数收报6747.95点，较前一交易日上涨231.68点，涨幅3.56%。资金流向方面，外国投资者和机构投资者分别净买入6144亿韩元和1.6480万亿韩元，成为推动股指上涨的主要力量；个人投资者则净卖出2.1647万亿韩元。

当天市值排名靠前的股票多数上涨。其中，三星电子上涨6.15%，SK海力士上涨4.08%，三星电子优先股上涨6.97%，三星电机上涨2.75%，三星生物制剂上涨3.72%，三星生命上涨4.81%，KB金融上涨3.08%。现代汽车收盘持平，LG新能源微跌0.16%。

随着股指盘中持续走高，韩国有价证券市场当天启动了今年以来第19次程序化买入熔断机制。韩国交易所公告称，12时41分29秒起暂停程序化买入申报5分钟。触发时，KOSPI 200最近月期货合约报1086.58点，较基准价格1033.14点上涨53.44点，涨幅5.17%。

21日KOSPI指数。【图片=NAVER金融】

韩国创业板（KOSDAQ）指数当天收报753.34点，较前一交易日上涨3.70点，涨幅0.49%。其中，个人投资者净买入1392亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1410亿韩元和62亿韩元。

大信证券表示，前一交易日美国股市中此前大幅下跌的半导体板块出现逢低买盘，叠加国际投资银行对存储芯片行业给出积极投资评级，共同提振了半导体板块投资情绪，带动韩国股市上涨。

此外，首尔外汇市场当天美元兑韩元汇率收于1美元兑1473.4韩元，较前一交易日下跌5.0韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社