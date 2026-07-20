강미애 세종교육감, 교직원 노조·단체와 첫 공식 만남

AI 핵심 요약beta
- 강미애 세종시교육감이 20일 노조 대표들과 첫 상견례를 했다
- 세종시교육청은 노사 협력 방향을 논의하고 소통을 강화하기로 했다
- 강 교육감은 현장 의견을 정책에 반영해 교육 변화를 이끌겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 강미애 세종시교육감이 취임 후 처음으로 교원·공무원·교육공무직 노동조합 및 단체 대표자들과 만나 교육 현장의 목소리를 들었다.
세종시교육청은 20일 노동조합·단체 대표자들과 상견례를 열고 향후 노사 협력 방향 논의에 나섰다고 밝혔다.
이번 자리는 제5대 세종교육감 취임 이후 마련된 첫 공식 노사 간담회다. 참석자들은 상호 인사를 나누고 신뢰와 존중을 바탕으로 한 협력적 노사관계 구축 방안을 공유할 예정이다.
세종시교육청은 상견례를 계기로 교원과 공무원, 교육공무직 등 다양한 구성원의 의견을 교육정책에 반영하고 현안에 대한 소통을 강화한다는 방침이다.
또 정기적인 대화와 협의를 통해 조직 내 갈등을 줄이고 구성원들이 안정적으로 근무할 수 있는 교육환경을 조성해 나갈 계획이다.
강미애 교육감은 "교육 현장의 다양한 의견을 정책에 적극 반영해 학생들이 배움의 즐거움을 느끼고 교직원들이 보람과 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 하겠다"며 "교육공동체와 함께 세종교육의 변화와 발전을 이끌겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com