【韩股收盘】 KOSPI收盘报6516.27点 跌幅达4.46%

纽斯频通讯社首尔7月20日电 受半导体板块投资情绪走弱以及美国与伊朗地缘政治紧张局势升级等因素影响，韩国股市20日大幅下跌。韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）盘中均触发卖出程序化交易暂停机制，市场波动明显加剧。

【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6516.27点，较前一交易日下跌304.33点，跌幅4.46%。从资金流向看，个人投资者和外国投资者分别净买入5971亿韩元和4429亿韩元，机构投资者净卖出1.1466万亿韩元。

市值排名靠前的股票普遍下跌。其中，三星电子下跌4.31%，SK海力士下跌4.23%，三星电机下跌0.16%，现代汽车下跌6.12%，LG新能源下跌4.94%，三星生物制剂下跌3.65%，三星生命下跌8.91%，KB金融集团下跌6.79%。

KOSDAQ指数收于749.64点，较前一交易日下跌42.20点，跌幅5.33%。个人投资者净买入1990亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出650亿韩元和1350亿韩元。

大信证券表示，半导体行业利空消息以及美国与伊朗军事冲突风险加剧，导致市场投资情绪受到抑制；与此同时，市场主要资金交易方向不明，进一步放大了市场波动，指数持续走弱并在盘中触发卖出程序化交易暂停机制。

此外，首尔外汇市场当天韩元对美元汇率收于1美元兑1478.4韩元，较前一交易日上涨0.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社