예탁결제원·상장협, 전자주주총회 설명회 개최…207개 상장사 참석

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원과 한국상장회사협의회는 16일 전자주주총회 설명회를 열었다.
- 207개 상장회사가 참석해 2027년 시행 제도와 플랫폼을 확인했다.
- 예탁결제원은 10월 개통 목표로 플랫폼 개발과 지원을 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국예탁결제원과 한국상장회사협의회는 지난 16일 서울 상장회사회관에서 상장회사 주주총회 담당 임직원을 대상으로 '전자주주총회 제도 도입 설명회'를 공동 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 설명회는 상법 개정에 따라 2027년부터 시행되는 전자주주총회 제도와 전자주주총회 플랫폼에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 207개 상장회사가 참석했다.
한국상장회사협의회는 전자주주총회 관련 상법 개정의 주요 내용과 실무상 유의사항을 설명했다. 한국예탁결제원은 전자주주총회 관리기관으로서 플랫폼의 주요 기능과 이용 방법, 사전 준비사항 등을 소개했다.
전자주주총회 플랫폼에는 주주의 사전 참여 신청, 실시간 텍스트·음성 질의, 대리인 출석, 외국인 주주 본인확인 등의 기능이 적용된다. 예탁결제원은 플랫폼 이용회사의 사전예약 기능을 통해 주주총회가 집중되는 3월 개최 일정도 분산할 계획이다.
전자주주총회는 주주가 현장에 참석하지 않고도 온라인으로 의결권을 행사하고 질의할 수 있는 제도다. 물리적 참석이 어려운 소액주주와 해외 거주 주주의 참여를 확대하고 기업의 주주총회 운영 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
예탁결제원은 지난해 11월부터 전자주주총회 플랫폼 구축 사업을 추진하고 있으며, 올해 10월 시스템 개통을 목표로 개발을 진행 중이다. 앞으로 법무부와 협력해 실무교육과 시범 전자주주총회 개최 등을 지원할 예정이다.
plum@newspim.com