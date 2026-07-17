충북 파라인플루엔자 주의보…영유아 감염 '비상'

AI 핵심 요약beta
- 충북보건환경연구원이 17일 파라인플루엔자 급증을 알렸다
- 영유아 중심 감염 확산 우려 속 전국 검출률도 최고치를 보였다
- 백신 없어 손 씻기·기침 예절 등 개인위생 준수가 최선이라 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북에서 파라인플루엔자 바이러스 검출률이 급격히 상승하며 영유아를 중심으로 한 호흡기 감염 확산 우려가 커지고 있다.
충북보건환경연구원은 "최근 도내 급성호흡기감염증 원인 병원체 가운데 파라인플루엔자 검출 비율이 빠르게 증가하고 있다"며 "도민들은 개인위생 수칙을 철저히 지켜 감염 예방에 각별히 유의해야 한다"고 17일 밝혔다.
연구원이 도내 호흡기 질환 환자를 대상으로 실시 중인 '국가호흡기바이러스통합감시(K-RISS)'결과 파라인플루엔자 검출률은 6월 평균 37.8%에서 7월 1주 38.5%, 2주 52.9%로 상승세를 이어가고 있다.
전국적으로도 확산 흐름이 뚜렷하다. 질병관리청 발표 자료에 따르면 급성호흡기감염증 외래 환자 검체에서 파라인플루엔자 검출률은 28.9%로 주요 바이러스 중 가장 높은 비중을 차지했다.
입원 환자 가운데서도 39.2%로 가장 높은 비율을 기록했으며 입원 환자 수는 6월 3주 350명에서 4주 382명, 7월 1주 422명으로 증가했다.
특히 영유아가 취약한 것으로 나타났다. 최근 5년간 연령별 발생 통계를 보면 전체 환자 중 만 0~6세 비율이 71.9%에 달해 어린이집과 유치원 등 집단시설을 중심으로 한 감염 관리가 요구된다.
파라인플루엔자 감염 시 발열, 콧물, 인후통 등이 나타나며 증상이 악화될 경우 쉰 목소리와 컹컹 거리는 기침이 특징인 급성후두기관기관지염(크룹)으로 진행될 수 있다.
방역 당국은 영유아 보호자들에게 증상 발생 시 신속한 진료를 받을 것을 권고했다. 류용재 충북보건환경연구원 감염병검사과장은 "파라인플루엔자는 현재 예방 백신이나 항바이러스제가 없어 손 씻기, 기침 예절 등 기본적인 개인위생 준수가 최선의 대응"이라며 "도내 유행 상황을 지속적으로 감시해 신속하게 정보를 제공하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com