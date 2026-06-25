증평군, 민선 7기 비전 선포…'군민이 행복한 스마트 증평' 본격 시동

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돌봄·경제·농업·문화 전방위 혁신…"생활밀착형 정책으로 미래도약"

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 민선 7기 출범과 함께 '군민이 행복한 스마트 증평'을 새 비전으로 내걸고 행정을 디지털 기반 중심으로 재편한다.

이재영 증평 군수는 첨단 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 행정에 접목해 주민 불편을 줄이고 군민의 시간을 아끼는 '스마트 콤팩트 시티'로 도약하겠다고 25일 밝혔다.

이재영 증평군수. [사진=증평군] 2026.06.25 baek3413@newspim.com

군정 운영의 큰 틀은 돌봄, 경제, 농업, 문화, 도시 등 생활 전 분야를 아우른다.

군의 5대 운영 방침은 ▲돌봄은 든든하게▲경제는 활력 있게▲농업은 풍요롭게▲문화는 다채롭게▲도시는 품격 있게 등이다.

돌봄 분야에서는 민선 6기 때 구축한 인프라를 바탕으로 '증평형 노인복지 모델'과 '의료·요양 통합 돌봄 사업'을 추진해 생애 주기별 맞춤형 돌봄 체계를 구축할 계획이다. 독립 교육 지원청 신설 등 지역 맞춤형 교육 인프라 확충에도 집중한다.

농업 분야에서는 고령화와 기후 변화 대응을 위해 레이크 파크 연계 체류형 스마트팜을 조성하고 농산물 유통 체계 혁신과 농촌 공간 정비를 통해 농업 경쟁력과 정주 여건을 함께 끌어올린다는 구상이다.

지역경제 활성화 전략도 구체적이다.

증평군청. [사진 = 뉴스핌DB]

청주국제공항과 충청내륙고속화도로 등 광역 교통망을 활용해 제3·4일반산업단지와 공공 임대형 지식산업센터를 중심으로 첨단산업 생태계를 구축하고 청년 일자리 창출에도 힘을 싣는다.

관광·문화 분야에서는 에듀팜 특구 관광단지의 경쟁력을 높이고 복합문화예술회관 건립을 추진한다.

이재영 군수는 "행정 다이어트를 통해 불필요한 관행은 걷어 내고 증평의 강점인 20분 도시 특성을 살린 실생활 밀착 정책을 확대하겠다"라며 "구호가 아닌 실행과 성과로 증평의 새 시대를 증명하겠다"라고 말했다.

baek3413@newspim.com