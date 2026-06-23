SNS 발칵 뒤집은 '수원 펜타닐 좀비'..."알고 보니 필로폰 투약자였다"

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경찰, 마약류관리법 위반 혐의로 30대 남성 긴급체포

버스정류장 인근서 몸 못 가눠, SNS 영상 확산

간이 검사서 '필로폰 양성' 반응...구속 영장 검토

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 최근 소셜미디어(SNS)를 중심으로 미국 낙후지역의 마약 중독자들을 연상케 하며 큰 충격을 안겼던 이른바 '수원 펜타닐 좀비' 영상 속 30대 남성이 결국 경찰에 붙잡혔다. 논란이 된 마약 성분은 당초 누리꾼들이 추측했던 펜타닐이 아닌 '필로폰'인 것으로 드러났다.

수원권선경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

SNS 영상 속 수원 펜타닐 좀비 모습. [사진=SNS 갈무리]

경찰에 따르면 A씨는 지난 21일 낮 12시 30분쯤 수원시 권선구의 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 필로폰을 투약한 상태로 거리를 돌아다닌 혐의를 받고 있다.

이번 사건은 대낮에 아파트 단지 인근에서 몸을 가누지 못하는 A씨를 목격한 한 시민이 당시 상황을 동영상으로 촬영해 SNS에 올리면서 세간에 알려졌다.

공개된 영상 속 A씨는 등을 심하게 굽힌 비정상적인 자세로 양팔을 축 늘어뜨린 채 중심을 잡지 못하고 휘청거리는 모습을 보였다. 이 모습이 미국 등 해외의 마약 오남용 지대에서 흔히 목격되는 이른바 '펜타닐 좀비'와 매우 흡사해 온라인상에서는 "오늘 자 수원 펜타닐 상황", "한국도 이제 마약 안전지대가 아니다" 등의 제목으로 급속도로 확산됐다.

영상을 게시한 목격자는 "우리 동네에서 이런 일이 대낮에 벌어지다니 남의 일이 아닌 것 같아 소름이 돋는다"며 극심한 불안감을 호소했고 누리꾼들 사이에서도 국내 마약 범죄가 이미 일상 깊숙이 침투했다는 우려와 공포가 고조됐다.

동영상이 파장을 일으키자 경찰은 이튿날인 23일 오전 7시쯤 사건을 인지하고 즉각 수사에 착수했다.

사건 현장 주변의 CCTV 영상을 확보하며 추적을 시작한 경찰은 현장 인근에서 동영상 속 인물과 인상착의가 일치하는 A씨를 우연히 발견했다. 즉시 임의동행해 마약 간이 시약 검사를 실시한 결과 A씨에게서 필로폰 양성 반응이 최종 확인됐다.

경찰은 이날 오전 10시 30분쯤 A씨를 현장에서 긴급체포했다. 체포 당시 A씨가 추가로 소지하고 있던 마약류는 없는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "현재 피의자를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하기 전이라 언제, 어디서, 어떤 경로로 마약을 입수해 투약했는지는 확인 중"이라고 설명했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 투약 횟수와 공급책 등 상선에 대한 조사를 보강한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.

1141world@newspim.com