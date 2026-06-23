트레저·라이즈 등 K팝 콘서트부터 수출상담까지, '마이케이 페스타' 25일 개막

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 전 세계 팬들이 K-컬처를 한자리에서 경험할 수 있는 ' 2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)'가 25일 개막한다.

지난해 열린 '2025 마이케이 페스타'(2025 MyK FESTA) K-팝 콘서트에서 무대를 선보이는 걸그룹 하츠투하츠 . [사진 = 뉴스핌 DB]

문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원이 주관하는 이번 행사는 25일부터 28일까지 경기도 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 열린다. 올해 2회째를 맞이한 이 행사는 전 세계 한류 팬들에게 케이-콘텐츠를 넘어 미용(뷰티), 음식(푸드), 패션 등 일상생활(라이프스타일)을 아우르는 K-컬처 전반을 선보이는 종합박람회다.

이번 행사는K팝 콘서트, 케이-컬처 국내기업 반짝 매장(팝업 스토어), 케이-컬처 주요 분야별 이야기쇼, 국내 기업과 해외 구매 기업 간 수출상담회(B2B) 등으로 구성했으며, 특히 프로그램별 공간을 밀접하게 구성·배치해 관람객의 접근성을 높였다.

전 세계 케이팝 팬들의 눈과 귀를 집중시킬 콘서트는 26일과 27일, 일산 킨텍스 제1전시장(1·2홀)에서 열린다. 6월 26일에는 트레저, 피원하모니, 트리플에스, 라이즈, 이븐, 하츠투하츠가, 27일에는 하이라이트, 웬디, 이펙스, 제로베이스원, 이즈나, 킥플립이 무대에 오른다.

콘서트장 바로 옆 킨텍스 제1전시장 3홀에서는 콘텐츠와 함께 미용(뷰티), 음식(푸드), 패션, 일상생활(라이프스타일) 등 케이-컬처 기업·기관 100여 곳의 전시 체험과 판매가 이루어지는 반짝 매장(팝업스토어)을 운영한다. 농심, 동아제약, 무신사, 이삭토스트, 제주 삼다수 등 분야별 대표 기업과 함께 농림축산식품부, 보건복지부, 해양수산부, 경기북부경찰청(암표 근절) 등 관계 부처, 보령시, 장흥군 등 지방정부의 주요 축제 부스도 참여한다.

또한, 세계 시장에서 주목받는 K-컬처 분야별 창작자와 문화예술인 등이 관객과 소통하는 이야기 프로그램도 운영한다. 영화 ' 극한직업 ', 드라마 ' 멜로가 체질 '의 이병헌 감독, 메이크업아티스트 이사배 등이 참여하고, 요리쇼와 관객 참여 행사 등이 다양하게 펼쳐진다. 전시장 내에 포토이즘 사진부스도 마련해 누구나 행사 참여의 순간을 사진에 담아 소장할 수 있다. 휴게실 인근에서는 최근 방영되고 있는 주요 드라마와 예능을 활용한 사진 촬영존도 운영한다.

'2025 마이케이 페스타(2025 MyK FESTA)' 현장을 가득 메운 한류 팬들. [사진= 뉴스핌 DB]

◆ 마이케이 트레이드(TRADE)로 K컬처 해외 판로 확대

우리 기업의 해외 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위한 사업 프로그램도 25일과 26일, 소노캄 고양(그랜드볼룸홀)에서 열린다. 이번 행사에서는 국내기업 200여 개사, 해외 구매 기업 140여 개사가 참여한 가운데 1:1 사업 연결과 업무협약(MOU) 체결, 교류 프로그램 등을 진행한다. 또한, 국내 참여 기업을 대상으로 아마존, 알리바바닷컴, 큐텐재팬 등 세계적인 온라인 플랫폼이 입점 상담회를 운영해 경쟁력이 있는 국내 중소 K컬처 기업들의 해외 진출을 지원할 예정이다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 "마이케이 페스타는 방한 외래관광객들이나 K-컬처 팬들이 콘텐츠를 넘어 케이-컬처 전반을 함께 경험할 수 있도록 마련한 종합 행사"라며, "문체부는 K컬처 기업들의 해외 진출과 외래관광객 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가겠다"라고 밝혔다.

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