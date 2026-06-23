[오늘의 정치일정] 6월 23일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 23일 국무회의·비상경제회의와 주한외교단 만찬을 청와대에서 진행했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관이 국무회의·대미투자·한반도포럼 등 정례·현안 일정을 소화했다
- 여야 각 당대표·원내지도부가 원내대책회의·선거관리 개혁·라디오 출연·노무현 묘역 참배 등 정치 일정을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
18:00 주한외교단 만찬 (청와대 녹지원)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 외교부-문체부 MOU 체결식
16:00 미국영화협회(MPA) 협회장 면담
18:00 대통령 주최 주한외교단 만찬
-1차관
중국 출장(총리 수행)
-2차관
14:00 대미투자 사업관리위원회
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
14:00 2026 국제 한반도 포럼 특별세션 참석 (중구 은행회관)
-차관
14:00 남북 공유하천 협력 정책토론회 개회사 (여의도 태영빌딩 T-아트홀)
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
미국 국외출장 (~6.26)
<국가보훈부>
-장관
14:00 독립유공자 공적심사 공청회 (백범김구기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
공개 일정 없음
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 임명장수여식 및 1차 회의(국회 본관 245호)
13:30 김종필 총재 탄생 100주년 기념 및 8주기 추도식(국회 의원회관 대회의실)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 임명장수여식 및 1차 회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 행정안전위원회 전체회의실(본관 445호)
-천하람 원내대표
10:30 잃어버린 나의 한표, 흔들리는 민주주의 토론회 / 의원회관 제1세미나실
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
10:00 2026년 구급대원 응급분만전문교육 / 비앤디파트너스 서울역점(서울 용산구 한강대로372)
<조국혁신당>
-김준형 원내대표
08:00 KBS1라디오 전격시사 출연
09:30 조국혁신당 공개 의원총회 / 당 회의실(본관 224호)
18:00 YTN라디오 김준우의 뉴스 정면승부 출연
20:30 MBC 백분토론 출연
-신장식 당대표 권한대행
07:20 김어준 뉴스공장 출연
09:30 조국혁신당 공개 의원총회 / 당 회의실(본관 224호)
12:40 고 노무현대통령 묘역 참배(지방선거 부산울산경남 출마자들과 함께)