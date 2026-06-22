경북여성정책개발원-경북경찰청 '여성 안전한 생활환경' 조성 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 경북여성정책개발원과 경북경찰청이 22일 업무협약을 맺었다.
- 여성·아동 보호와 지역 안전망 구축에 협력하기로 했다.
- 범죄예방 프로그램과 취약지역 점검 등을 추진한다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 여성이 안전한 생활환경 조성위해 경북여성정책개발원(여성개발원)과 경북도경찰청이 손을 맞잡았다.
여성개발원과 경북경찰청은 22일 경북여성가족플라자 동행관에서 지역 여성 안전환경 조성과 지속가능한 협력체계 구축을 위한 업무 협약을 체결했다.
이번 협약은 최근 광주의 여고생 살인 사건을 비롯 스토킹, 딥페이크 등 일상 속 안전을 위협하는 범죄가 잇따르자 도내 여성과 아동 등 사회적 약자를 위한 보호·지원 체계를 더욱 두텁게 하고 범죄로부터 안심할 수 있는 촘촘한 지역 안전망 조성을 위한 긴밀한 협력 기반 구축을 위해 진행됐다.
이들 두 기관은 이번 MOU를 통해 전문성과 네트워크를 바탕으로 여성이 직접 체감할 수 있는 실질적인 공동사업을 전개해 나갈 방침이다.
구체적인 협력 과제는 ▲치안 수요를 반영한 도민 참여형 여성 범죄 예방 프로그램 공동 기획 ▲안심 귀가거리, 등하굣길 방범 시설물 등 범죄 취약 지역 민·관 합동 점검 ▲여성·1인 가구 등 범죄 취약 계층을 위한 안전 의제 발굴 ▲도출 결과를 치안 정책 수립에 반영 및 지속 가능한 환류 체계 구축 등이다.
하금숙 (재)경북여성정책개발원장은 "여성과 아동 등 사회적 약자가 안심하고 일상을 누릴 수 있는 경북을 만들기 위해 경찰청과의 다각적인 협력과 자원 연계를 아끼지 않겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com