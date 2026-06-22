전재수 인수위, 북극항로 공약 구체화…정책 기관과 현장 면담

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장직 당선인 인수위가 22일부터 양일간 북극항로 공약 구체화를 위해 해양 관련 기관을 방문했다
- 인수위는 국립한국해양대와 해양수산개발원을 찾아 극지 해기사 등 전문 인력 양성과 북극항로 정책 방향을 논의했다
- 인수위는 유관기관·교육·정책 분야 의견을 수렴해 북극항로 연계 부산시 대응 전략과 지역 전략을 구체화하고 있다
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전문가 의견 반영 지역 전략 구체화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장직 당선인 인수위원회가 북극항로 공약 구체화를 위해 교육·정책 기관과의 현장 면담을 이어간다.
전재수 당선인의 인수위원회 '다시 뛰는 부산 위원회'는 22일부터 23일까지 이틀간 국립한국해양대학교와 한국해양수산개발원(KMI)을 잇달아 방문해 북극항로 관련 정책과 인력 양성 방안을 논의한다고 밝혔다.
이번 일정은 앞서 해양수산부 북극항로추진본부와 부산상공회의소, 한국해양진흥공사, 부산항만공사 등을 방문해 현안을 점검한 데 이은 후속 조치다.
북극항로추진특위(위원장 손용구)는 22일 오후 국립한국해양대학교를 찾아 류동근 총장과 면담을 진행한다. 이 자리에서는 북극항로 개척에 따른 선박 운항 인력 수요 증가에 대비해 극지 해기사 양성 등 전문 인력 확보 방안을 중심으로 의견을 교환할 예정이다.
23일 오전에는 한국해양수산개발원을 방문해 북극항로지원단장과 면담을 갖는다. 정부 정책 연구기관의 시각에서 본 북극항로 전망과 정책 방향을 청취하고, 부산시 차원의 대응 전략과 추진 과제를 점검할 계획이다.
인수위는 앞선 유관기관 방문에 이어 교육 및 정책 분야까지 논의 범위를 넓히며 공약 실행 기반을 단계적으로 정비하고 있다.
차재권 위원장은 "관련 기관과 전문가 의견을 반영해 정책 완성도를 높이고 북극항로와 연계한 지역 전략을 구체화해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com