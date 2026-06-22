익산시, 공공일자리 확대...취약계층 생계안정 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 22일 취업 취약계층 공공일자리 참여자 113명을 모집한다고 밝혔다
- 모집은 29일부터 7월 2일까지 다이로움 86명, 지역공동체 27명을 선발해 8월부터 4개월간 근무한다
- 신청은 취업 취약계층 익산시민을 대상으로 읍·면·동 행정복지센터 방문 접수한다
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구직 취약계층 고용 지원과 지역사회 공공서비스 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 경기침체와 구직난으로 어려움을 겪는 취업 취약계층의 생계 안정을 위해 하반기 공공일자리 사업 참여자를 모집한다.
익산시는 오는 29일부터 7월 2일까지 2026년 하반기 다이로움 일자리 사업과 지역공동체 일자리 사업 참여자 113명을 선발한다고 22일 밝혔다.
모집 인원은 다이로움 일자리 사업 86명, 지역공동체 일자리 사업 27명이며, 최종 선발자는 오는 8월부터 11월까지 4개월간 근무하게 된다.
다이로움 일자리 사업 참여자는 공원과 체육시설, 산업단지, 공공시설 등에서 환경정비 업무를 수행하며 주 5일, 하루 4시간 근무한다.
지역공동체 일자리 사업 참여자는 다문화가정 지원과 관광자원 활용, 폐자전거 재활용 사업 등 지역사회 공공서비스 분야에서 주 5일, 하루 5시간 근무하게 된다.
신청 대상은 공고일 기준 근로 능력이 있는 취업 취약계층 익산시민이다. 다이로움 일자리 사업은 18세 이상 65세 미만, 지역공동체 일자리 사업은 18세 이상 시민을 대상으로 하며 소득과 재산 등 자격요건 심사를 거쳐 최종 선발한다.
참여 희망자는 신분증을 지참해 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 되며, 자세한 사항은 익산시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
익산시는 올해 상반기에도 다이로움 일자리 사업 75명과 지역공동체 일자리 사업 24명을 선발해 취업 취약계층의 생계 안정과 지역사회 서비스 제공에 기여했다.
lbs0964@newspim.com