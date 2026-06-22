한화에어로, S&P 신용등급 'A-' 획득..."韓 방산기업 최초"

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 22일 S&P로부터 A- 등급을 받았다.
- 국내 방산·우주항공 기업 중 첫 글로벌 신용등급 획득이다.
- S&P는 수출 확대와 공급능력, NATO 호환성을 높이 평가했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화에어로스페이스는 글로벌 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 'A-'를 받았다고 22일 밝혔다. 대한민국 방산·우주항공 기업이 글로벌 신용등급을 획득한 것은 이번이 처음이다.
S&P의 A- 신용등급은 통상 '투자해도 문제없음' 수준을 넘어 '안전하고 신뢰할 수 있는 투자 대상임'을 뜻한다는 설명이다.
한화에어로에 따르면, 글로벌 방산업체 중 A- 등급을 받은 곳은 록히드마틴, BAE 시스템즈 등이다. S&P는 한화에어로스페이스에 대해 A- 등급과 함께 향후 신용등급도 '안정적(stable)'이라고 평가했다.
S&P는 한화에어로스페이스를 대한한국 최대 방산기업으로 평가하며 K9 자주포와 다연장 유도미사일 천무 등 주력 무기체계가 앞으로 글로벌 방산시장이 성장해 나가면서 수혜를 받을 것으로 전망했다. 또한 유럽과 중동을 중심으로 확대되고 있는 무기체계 수출, 신속한 공급 능력, 북대서양조약기구(NATO) 표준과 호환성 등을 주요 경쟁력으로 꼽았다.
김철홍 한화에어로스페이스 재무실장(CFO)은 "우수한 글로벌 신용등급 획득은 해외 정부와 현지 투자 협의에서 신뢰를 담보할 수 있는 핵심 요소"라며 "이번 S&P 신용등급 획득을 바탕으로 방산∙우주∙항공을 아우르는 글로벌 경쟁력을 강화해나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com