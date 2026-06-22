제22회 제천국제음악영화제 공식 홍보대사에 배우 안재홍 선정

AI 핵심 요약beta
- 제천국제음악영화제 조직위는 22일 배우 안재홍을 올해 공식 홍보대사 '짐페이스'로 선정했다고 밝혔다
- 조직위는 안재홍의 인간적인 매력과 유쾌한 에너지로 다양한 세대와 공감대를 형성해 온 점을 높이 평가했다고 밝혔다
- 제22회 제천국제음악영화제는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 개최된다고 밝혔다
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안재홍 "평소 애정하던 영화제의 든든한 지원군 될 것"… 오는 9월 3일 개막
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =국내 유일의 음악영화 축제인 제천국제음악영화제(JIMFF)가 올해 영화제를 빛낼 새로운 얼굴을 맞이했다.
제천국제음악영화제 조직위원회는 올해 영화제의 공식 홍보대사인 '짐페이스(JIMFFACE)'로 배우 안재홍을 선정했다고 22일 밝혔다.
'짐페이스'는 JIMFF의 감성과 정체성을 대변하는 대표 얼굴로 매년 대중의 사랑을 받는 배우가 선정되어 왔다.
조직위 측은 배우 안재홍이 특유의 인간적인 매력과 유쾌한 에너지로 다양한 세대의 관객들과 깊은 공감대를 형성해 온 점을 높이 평가해 올해의 홍보대사로 위촉했다고 설명했다.
안재홍은 영화 '족구왕', '소공녀', '리바운드'를 비롯해 드라마 '응답하라 1988', '멜로가 체질', '마스크걸', '닭강정' 등 독립영화와 상업영화, OTT 시리즈를 넘나들며 독보적인 필모그래피를 쌓아온 대한민국 대표 연기파 배우다.
장항준 집행위원장은 "그동안 안재홍 배우가 연기한 인간적인 캐릭터들을 좋아했다"며 "평범한 인물도 자신만의 색깔로 특별하게 만드는 힘이 있는 배우인 만큼, 폭넓은 대중성을 바탕으로 제천국제음악영화제와 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.
안재홍은 "평소 영화와 음악을 통해 많은 위로와 영감을 받아왔다"며 "모두가 좋아하는 장항준 집행위원장님과 함께, 평소 애정을 갖고 있던 제천국제음악영화제의 든든한 지원군이 되겠다"고 소감을 전했다.
제22회 JIMFF는 오는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 개최된다.
choys2299@newspim.com