[월간 ANDA] 이재명 정부 '집권 2기' 기상도…7월호 발간

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 발행하는 월간 ANDA 7월호가 22일 발간됐다
- 이재명 정부 집권 2기와 지방권력 역학, 광반도체·재테크 이슈를 심층 분석했다
- K팝 수출 지형 변화·기아 니로 시승기 등 다양한 투자·연예·자동차 콘텐츠를 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 7월호가 22일 발간됐다.
이번 호에서는 이재명 정부 '집권 2기' 기상도를 새로 재편된 '지방권력과의 역학 구도'를 중심으로 심층 분석했다.
커버 스토리에서는 ▲민선 9기 지방정부 출범과 이재명 정부 집권 2기 ▲16개 광역단체장 면면 살펴보니… ▲'금배지' 단 재보선 14명 당선자들 ▲"'대체불가 대한민국' 실현"…실용주의 노선 속도 낸다 등을 깊이있게 조망한다.
고품격 글로벌 투자 뉴스 GAM(Global Asset Management)에서는 광반도체 시장을 집중적으로 분석했다. ▲AI 반도체의 신대륙 '光'…구리의 종말과 빛의 서막 ▲반도체 판도를 바꿀 핵심 열쇠…신기술 '실리콘 포토닉스'란 ▲AI 칩 제조 핵심기술' 포토리소그래피'의 눈부신 진화 ▲빛의 인프라를 만드는 실리콘 포토닉스 주도주는? ▲'광통신 제국' 노리는 중국 어디까지 왔나 등이 눈길을 끈다.
재테크 코너에서는 ▲월드컵 특수, 월가는 지금…'먹고 마시고 베팅하고' 그 다음 판까지 본다 ▲빚 내서 사면 수익도 커진다?…반대매매, 왜 무서울까요 ▲우울증·공황장애도 보험으로…'마음 건강' 보장 넓히는 보험사들 내용을 소개한다.
이외에도 ▲[주식 고수] 오영표 신영증권 전무의 투자 가이드 "재산 불려주기보다 먼저 물려주고 키워라" ▲[연예 포커스] K팝 음반 수출 지형 바뀌다…日 제치고 최대 시장 美 첫 1위에 ▲[시승기] 압도적 연비에 실용성까지…기아 니로, 고유가 시대 '현실형 SUV'도 관심을 끈다.
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yh161225@newspim.com