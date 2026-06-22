금융교육 프로그램 '부산금융박물관로드' 개편…전 연령 맞춤형 코스 도입

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 22일 부산금융박물관로드를 전 연령 맞춤형 코스로 개편했다
- 키즈로드·마스터로드로 나눠 유아부터 성인까지 금융교육을 강화했다
- 한국예탁결제원 증권박물관 편입으로 통합 금융교육 플랫폼을 구축했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산국제금융센터 일원의 금융 박물관과 전시 시설을 연계한 금융교육 프로그램 '부산금융박물관로드'가 전 연령층을 대상으로 한 맞춤형 코스로 재편됐다.
부산시는 '부산금융박물관로드'의 교육 효과를 확대하기 위해 한국예탁결제원 증권박물관(부산관)을 새로 편입하고 운영 코스를 나이별 맞춤형 체계로 개편했다고 22일 밝혔다.
부산금융박물관로드는 부산국제금융센터(BIFC) 내 금융 공공기관이 보유한 박물관·전시 시설을 연계해 시민에게 금융·경제 교육과 체험 기회를 제공하는 금융교육 프로그램이다. 시와 기술보증기금, BNK부산은행, 한국거래소, 한국은행 부산본부, 한국예탁결제원 등 7개 기관이 협력해 운영하며 부산국제금융진흥원이 실무를 맡고 있다.
이번 개편은 참여자 특성을 반영한 맞춤형 교육 환경을 만들고 금융교육 콘텐츠를 넓히기 위한 조치다. 시는 미취학 아동부터 성인까지 전 연령층이 금융교육에 참여할 수 있도록 운영 코스를 '키즈로드(Kids Road)'와 '마스터로드(Master Road)'로 이원화했다.
키즈로드는 미취학 아동을 대상으로 하는 과정이다. 한국예탁결제원 증권박물관을 포함해 아동이 쉽고 흥미롭게 금융 개념을 접할 수 있도록 체험 중심 프로그램으로 구성했다.
마스터로드는 초등학생 이상부터 성인까지 참여하는 코스로 기존의 전문적인 금융교육 흐름을 유지하면서 금융시장과 자본시장 전반에 대한 심화 교육을 제공한다.
한국예탁결제원 증권박물관의 신규 참여로 부산국제금융센터 일대 주요 금융박물관과 전시 시설이 모두 연계되는 통합 금융교육 플랫폼도 구축됐다. 이에 따라 참가자는 금융의 기초 개념부터 화폐, 증권, 자본시장, 과학기술 분야까지 보다 체계적이고 폭넓은 교육을 받을 수 있게 됐다.
주요 금융기관의 전시·체험 시설이 유기적으로 연결되면서 금융 전반에 대한 이해를 높이고 실생활에 필요한 금융 역량을 기르는 데 도움이 될 것으로 시는 보고 있다.
부산금융박물관로드는 매주 목요일과 금요일 오전반(10시~12시), 오후반(1시~3시)으로 운영한다.
이진수 금융창업정책관은 "부산금융박물관로드를 유아부터 성인까지 생애주기별 맞춤형 금융교육을 제공하는 프로그램으로 운영한다"면서 "참여자의 안전성과 교육 만족도를 높여 부산을 대표하는 금융교육 체험 프로그램으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com