경기도교육청안전교육관, 인성·안전 결합한 통합형 체험 프로그램 운영

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임윤재 관장 "서로 존중하고 배려하는 안전공동체로 성장하는 계기 되길"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청안전교육관이 학생 주도의 안전문화 실천 역량을 강화하고 공동체적 책임 의식을 함양하기 위한 특별한 통합형 교육 프로그램을 선보인다.

경기도교육청안전교육관은 도내 학교 를 대상으로 '인성으로 완성되는 안전공동체' 프로그램을 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청안전교육관은 도내 학교 및 학생단체를 대상으로 '인성으로 완성되는 안전공동체' 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.

이날부터 오는 11월 17일까지 도내 초·중·고 학급, 동아리 및 학생자치회 등 총 16개 단체를 대상으로 진행되는 이번 프로그램은 인성교육과 안전교육을 통합해 기획됐다. 학생들이 실생활 속 위험 요인을 스스로 발굴하고 이를 주도적으로 해결해 나가는 실천 중심 교육이 핵심이다.

운영 방식은 담임교사와 함께하는 오전 프로그램과 안전교육 전문 강사가 진행하는 오후 프로그램으로 나뉜다.

오전 프로그램은 학생안전지역에서 학생 주도의 자체 프로젝트 및 모둠 활동으로 진행되며 ▲생명존중 및 자살예방 교육▲성폭력·학교폭력 예방 체험 ▲스트레스 관리▲중독 예방 등 다양한 주제를 자율적으로 탐구한다.

이어지는 오후 프로그램은 안전교육관에서 본격적인 실습 중심으로 진행된다. 참여 단체는 ▲교통안전▲일상안전▲야외안전 가운데 선택한 영역에 대해 체험형 안전교육을 받게 된다.

안전교육관은 참가하는 학생들의 원활한 이동과 주도적인 프로젝트 수행을 위해 학생 수송용 버스 지원과 학생 활동용 태블릿 PC 및 다양한 활동 교구 등을 아낌없이 지원할 방침이다.

학생들은 안전교육관에서 체험형 안전교육을 받는다.[사진= 경기도교육청]

임윤재 경기도교육청안전교육관장은 "인성교육과 안전교육의 통합적 운영을 통해 학생들이 서로 존중하고 배려하는 안전공동체로 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 학생 중심, 현장 중심의 다채로운 참여형 프로그램을 지속적으로 확대해 교육공동체 내 안전문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com