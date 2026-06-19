전남 서부권 당선자 "주청사 전남도청으로"…민형배 공개 경고

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전남도의회서 기자회견 "갈등 조장 벗어나 통합 원칙 지켜야"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 서부권 광역의원 당선자들이 19일 "행정통합의 균형 발전을 위해서 전남도청을 주청사로 지정해야 한다"고 촉구했다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합청사의 '주소지'를 순천 동부청사로 유력하게 검토하자 제동을 걸고 나선 것이다.

전남광주특별시의원 서부권 당선자 일동이 19일 전남도의회에서 기자회견을 열고 있다. = 2026.06.19 ej7648@newspim.com

전남광주특별시의원 서부권 당선자 일동은 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 "민 당선인이 최근 공개 인터뷰를 통해 순천 동부청사 (주소지) 고려 입장을 밝힌 데 깊은 유감과 우려를 표한다"고 밝혔다.

이들은 "행정통합은 광주와 전남이 서로를 존중하며 미래 100년의 공동번영을 위해 선택한 역사적 결단이다"며 "주청사 위치 문제는 단순히 청사 규모나 효율성만으로 판단할 사안이 아니라 지역 간 신뢰를 담아내야 한다"고 당부했다.

그럼에도 "민 당선인은 분한 공론화와 사회적 합의 없이 특정 지역 이전 가능성을 공개적으로 언급했다"며 "통합의 지도자가 보여야 할 신중함과 책임감을 찾아보기 어려운 발언이며 자칫 전남 내부의 갈등과 분열을 초래할 수 있다"고 우려했다.

특히 "전남 서남권은 오랜 기간 전남 행정의 중심축 역할을 수행해 왔으며 통합 과정에서도 지역의 이해를 넘어 통합의 성공을 위해 인내와 협력을 아끼지 않았다"고 소개했다.

이어 "주청사를 서남권에 유지하는 것은 특정 지역에 대한 특혜가 아니라 통합 과정에서 형성된 신뢰와 약속을 지키고 전남의 균형 발전을 위한 최소한의 원칙이다"고 강조했다.

끝으로 "민 당선인은 갈등을 조장하는 정치가 아니라 통합 과정에서 형성된 신뢰와 약속을 지키길 바란다"고 주문했다.

ej7648@newspim.com