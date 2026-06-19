군포시 드림스타트, 학령기 아동 165명 건강검진 지원사업 추진

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아동의 건강한 미래를 위한 다양한 지원과 프로그램을 계속 추진

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 다음 달 부터 10월까지 4개월 간 진행될 드림스타트 학령기 아동 165명을 위한 건강검진 지원사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

군포시청 전경. [사진=군포시]

시에 따르면 이 사업은 아동들의 건강 상태 점검 및 조기 질병 발견을 통해 적절한 치료와 관리를 목표로 한다.

건강검진 지원사업은 군포시와 지역 의료기관인 원광대학교 산본병원, 남천병원, 지샘병원 간의 협약을 통해 추진된다. 각 의료기관은 검진비 일부를 후원하며 군포시 드림스타트가 차액을 지원하는 방식이다.

대상 아동들은 기초검사 및 혈액검사를 포함해 총 37종의 다양한 검사를 받게 된다. 추가 관리가 필요한 아동에게는 군포시 드림스타트와 관련 의료기관이 협력해 맞춤형 건강서비스를 제공할 예정이다.

윤종호 군포시 아동청소년과장은 "이번 건강검진이 취약계층 아동의 건강 상태를 면밀히 확인하는 중요한 기회가 되길 바란다"며 "아동의 건강한 미래를 위한 다양한 지원과 프로그램을 계속 추진할 것"이라고 말했다.

한편 드림스타트는 12세 이하 취약계층 아동을 대상으로 건강, 복지, 보육, 교육 등의 맞춤형 통합서비스를 제공해 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 사업이다. 사업 참여를 원하는 가정은 군포시 아동청소년과로 문의하면 된다.

1141world@newspim.com