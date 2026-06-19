[내일날씨] 전국에 비…수도권 최대 80㎜

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아침 최저 19~23도·낮 최고 22~29도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 20일은 전국에 비가 오겠다.

19일 기상청에 따르면 오는 20일은 전국이 흐리고 비가 올 전망이다. 중부지방과 경북, 제주도에서는 비가 밤까지 이어지겠다.

토요일인 20일은 전국에 비가 오겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

오는 20일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80mm, 강원산지·동해안 50~100mm, 대전·세종·충남, 충북 30~80mm, 광주·전남 50~100mm, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 30~80mm, 제주도 50~180mm 등이다.

아침 최저기온은 19~23도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 21도 ▲부산 22도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.

낮 최고기온은 22~29도로 예측된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 24도 ▲강릉 24도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 29도 ▲부산 25도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 1.0~3.0m, 동해 앞바다 1.0~5.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com