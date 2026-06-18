신용한 "충청권 상생·지방시대 실현" ... 핵심 현안 논의 광폭 행보

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사 당선인의 발걸음이 바빠지고 있다.

그는 민선 9기 지사 취임을 앞두고 충청권 상생과 지방 시대 실현, 충북의 미래 성장 동력 확보를 위한 본격적인 대외 행보에 나서며 광폭 행보를 이어가고 있다.

18일 신용한(왼쪽)충북지사 당선인이 강창식 U대회 조직위원장을 만나 지역 주요 현안에 대해 의견을 나누고 있다. [사진=충북지사직 인수위] 2026.06.18 baek3413@newspim.com

신 당선인은 18일 강창희 2027 충청 유니버시아드 대회 조직 위원장과 이희준 지방 시대 위원회 기획 단장을 잇따라 만나 충청권 공동 발전과 국가 균형 발전 전략을 둘러싼 협력 방안을 논의했다.

강창희 조직 위원장을 만난 자리에서는 2027 충청 유니버시아드 대회의 성공 개최를 위한 충북도의 역할과 지원 방안을 협의했다.

이들은 충청권 4개 시·도가 함께 준비하는 이번 대회가 충청권의 국제 경쟁력을 높이고 지역 경제와 관광·문화 산업 발전을 견인하는 계기가 돼야 한다는 데 인식을 같이했다.

이어진 이희준 지방 시대 위원회 기획 단장과의 면담에서는 국가 균형 발전 정책 방향과 충북 주요 현안을 둘러싼 심도 있는 의견 교환이 이뤄졌다.

제2차 공공 기관 이전, 지역 주도 성장 전략, 청주공항 민간 전용 활주로 신설, 충청권 광역 교통망 확충 등 충북의 미래 경쟁력과 직결된 주요 과제를 중심으로 논의를 진행했다.

신 당선인은 지방 시대 위원회 부위원장과 위원장 권한 대행으로 재직하면서 지방 소멸 대응, 공공 기관 2차 이전, 기회 발전 특구 확대, 자치 분권 강화, 초광역 협력 체계 구축 등 국가 균형 발전 정책 전반을 총괄한 바 있다.

그는 "충북의 발전은 충청권의 발전과 맞닿아 있고 충청권의 발전은 곧 대한민국의 균형 발전으로 이어진다"며 "충청권 상생과 지방 시대 실현이라는 두 축을 중심으로 충북 대전환의 기반을 차근차근 만들어 가겠다"고 말했다.

신 당선인은 취임 전까지 정부 부처와 국회, 공공 기관, 경제계 인사 등을 상대로 정책 협의를 이어가며 충북 핵심 현안 해결과 미래 성장 동력 확보를 위한 행보를 계속할 계획이다.

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