경기복지재단·국가인권교육원·경기연구원 '공동 인권교육' 실시

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인권은 공공기관이 도민으로부터 신뢰받기 위한 기본 가치

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기복지재단은 18일 경기연구원 대회의실에서 국가인권교육원과 경기연구원과 협력하여 '2026년 공동 인권교육'을 실시했다고 밝혔다.

인권교육 사진. [사진=경기복지재단]

재단에 따르면 이번 인권교육은 공공기관 임직원의 인권 감수성을 제고하고 인권이 존중되는 조직문화 확산을 목표로 마련됐다. 특히 교육 전문성을 높이기 위해 국가인권교육원과의 협력이 이루어졌으며 경기연구원과의 공동 추진을 통해 기관 간의 인권 존중 문화도 확산하게 됐다.

교육은 경기복지재단과 경기연구원 임직원을 대상으로 진행됐다. 주요 내용에는 ▲공공기관 인권경영▲공공기관 내 인권문제▲업무 및 일상생활 속 인권적 언어표현 등이 포함됐다.

구체적으로 인권경영 분야에서는 최근 동향과 관련 결정사례를 중심으로 교육이 이뤄졌고 직장 내 괴롭힘과 성희롱과 같은 인권문제에 대한 실제 사례를 통해 조직 내 인권침해 예방과 대응의 중요성이 전달됐다.

또한 무심코 사용될 수 있는 혐오표현이나 차별적 언어표현을 점검하고 의도치 않게 인권침해로 받아들여질 수 있는 표현을 예방하기 위한 인권적 소통 방안도 다뤄졌다.

이용빈 경기복지재단 대표는 "인권은 공공기관이 도민으로부터 신뢰받기 위한 기본 가치"라며 "앞으로도 인권 감수성을 높이고 상호존중과 배려 기반의 조직문화 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

인권교육 사진. [사진=경기복지재단]

경기복지재단은 임직원 대상의 인권교육을 정기적으로 실시하고 있으며 앞으로도 인권 존중 문화 확산과 인권침해 예방을 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이다.

1141world@newspim.com