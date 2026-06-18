거창군, 중기부 유망골목상권에 가조상점가 선정…5억 지원 상권 육성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상인조직·협력 소비 전환 시스템 구축

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군 가조상점가 거리가 중소벤처기업부 지역상권 육성사업 유망골목상권 공모에 경남에서 처음이자 유일하게 선정됐다.

군은 중소벤처기업부가 추진하는 '지역상권 육성사업(유망골목상권)' 공모에서 가조상점가 거리가 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

경남 거창군이 중소벤처기업부가 추진하는 지역상권 육성사업(유망골목상권)공모에 '가조상점가 거리'가 최종 선정됐다. 사진은 거창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.06

유망골목상권 사업은 성장 잠재력이 높은 골목형 상권을 대상으로 공동 마케팅·브랜딩, 콘텐츠 개발, 인프라 개선 등을 종합 지원해 지속 가능한 상권으로 육성하는 것이 목적이다.

선정 상권에는 최대 5억 원(국비 최대 2억5000만 원)의 사업비가 지원된다. 군은 이번 선정으로 총 4억6000만 원 규모의 예산을 확보하고 사업을 본격 추진한다.

가조상점가 거리는 2023년 경남 제1호 골목형 상점가로 등록됐으며 현재 103개 점포가 영업 중이다. 인근 가조면 일원에는 Y자형 출렁다리, 가조 온천, 거창CC 등 관광 자원이 자리하고 있어 군은 이번 사업을 통해 관광자원과 연계한 상권 브랜딩과 방문객 유입 확대에 나선다는 계획이다.

사업은 상인조직, 상권기획자, 지자체가 참여하는 컨소시엄 방식으로 진행된다. 주요 사업은 '가조 Y마켓' 공동 브랜드 구축과 관광 연계 소비 전환 시스템 마련, 특화 먹거리 개발, 청년 점포 육성, 온라인 판로 개척 및 공동 마케팅, 주말 장터 프로그램 운영 등이다.

군은 올해 1월 거창전통시장이 군 단위에서 전국 유일하게 문화관광형시장 공모사업에 선정된 데 이어 가조상점가 거리가 경남 최초 유망골목상권으로 지정되면서 전통시장과 골목형 상점가를 아우르는 지역상권 기반을 넓혔다.

군은 전통시장과 골목형 상점가를 중심으로 상권 경쟁력을 높이고 지역경제 파급효과와 방문객 증가로 이어지도록 상인회 등과 협의를 이어가며 사업을 단계적으로 추진할 방침이다.

yun0114@newspim.com