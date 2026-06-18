전북자치도, 여름철 도로재난 대응체계 가동…인명피해 최소화

25억원 투입 지방도·교량 등 128개소 정비사업 추진

23개 지하차도 5cm 침수 시 즉시 통제·4단계 비상대응 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 여름철 태풍과 집중호우에 대비해 도로분야 자연재난 대응체계를 본격 가동하고 도민 안전 확보와 인명피해 예방에 행정력을 집중하고 있다.

18일 전북자치도에 따르면 도는 오는 10월 15일까지를 수해대책기간으로 정하고 24시간 비상근무체계 운영과 선제적 도로 통제 시스템 구축을 통해 재난 대응 역량을 강화하고 있다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.18 lbs0964@newspim.com

도는 지난 4월까지 지방도 공사현장 7곳과 교량 525곳에 대한 사전 안전점검을 완료했으며, 집중호우에 대비해 비탈면 안전관리와 배수 기능 확보 등 현장 점검을 강화하고 있다.

이와 함께 사업비 25억원을 투입해 포트홀 보수와 도로 측구·배수로 58곳, 도로표지판 14곳, 도로안전시설 43곳, 교량 13곳에 대한 정비를 추진하고 있다. 또한 지방도 노면 쓰레기 775t을 수거하는 등 안전한 도로환경 조성에 힘쓰고 있다.

도는 인명사고 위험이 큰 지하차도 관리에도 집중하고 있다. 도내 23개 지하차도별 관리계획을 수립하고 침수 수위가 5cm에 도달하면 즉시 차량 통행을 통제하는 기준을 적용하고 있다. 침수 우려가 큰 경우에는 현장 판단에 따라 '선 통제, 후 보고' 원칙으로 신속 대응한다.

지하차도마다 4인 담당자 체계를 운영해 시·군, 읍·면·동, 민간, 경찰과 협력체계를 유지하고 있으며 진입 차단시설과 배수펌프 등 주요 설비에 대한 점검도 병행하고 있다. 정읍 수성지하차도와 정읍역지하차도는 진입 차단시설 설치를 진행 중이다.

이밖에 급경사지와 교량, 터널, 암거 등 재난취약시설에 대한 점검을 강화하고 있으며 즉시 정비가 어려운 구간에는 비닐피복, 마대쌓기, 가배수로 설치 등 응급조치를 시행하고 있다.

여름철 자연재난 대응을 위해 관심·주의·경계·심각 등 4단계 비상근무체계도 운영한다. 단계별 상황관리를 통해 피해 현황을 신속히 파악하고 응급복구와 유관기관 협조체계를 가동하는 등 대응력을 높일 방침이다.

최정일 전북자치도 건설교통국장은 "올여름은 평년보다 기온이 높고 강수량도 많을 것으로 예상된다"며 "선제적 점검과 비상대응체계를 통해 도민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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