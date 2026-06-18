충북 2035년 물 6034만㎥ 부족 전망…90% 이상 청주에 집중

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충북도, '수자원관리계획' 확정 앞두고 공급 재편·홍수 대응·하천 개선 3축 제시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 2035년 도내 연간 물 부족량이 6034만㎥에 이를 것이라는 전망을 내놨다.

이 가운데 5507만㎥가 청주시에서 발생해 도 전체 부족량의 91.3%를 차지하는 것으로 분석됐다.

가뭄으로 바닥을 드러낸 저수지. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

생활·공업·농업용수 수요가 급증하는 가운데 기후 위기로 인한 가뭄·집중호우가 겹치면서 '청주발 물 위기'가 충북 물 관리의 최대 난제로 떠오른 셈이다.

충북도는 18일 도청 신관 회의실에서 시·군과 관계 기관, 전문가 등 30여 명이 참석한 가운데 '충북도 수자원 관리 계획' 최종 보고회를 열고 2026~2035년 추진할 물 관리 정책 방향과 세부 전략을 공유했다.

이 계획은 '수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률' 제19조에 따른 10년 단위 법정 계획으로 도내 수자원의 개발·이용, 홍수 대응, 하천 환경 관리에 대한 중장기 청사진을 담고 있다.

도는 계획 수립 과정에서 청주는 산업·도시 성장과 인구 집중으로 물 수요가 빠르게 늘어나는 반면 공급 기반 확충이 이에 미치지 못하면서 도내 물 부족의 대부분이 청주에 집중되는 구조로 드러났다.

이 때문에 "청주의 물 수급 불균형을 해소하지 못하면 충북 전체의 물 안보가 흔들릴 수 있다"는 우려의 소리가 나온다.

충북도는 이번 분석을 바탕으로 ▲안정적인 용수 확보 ▲유역 중심 홍수 대응력 강화 ▲건강한 하천 환경 조성을 3대 정책 방향으로 제시했다.

단순한 공급 확대를 넘어 기후 위기 시대에 맞는 통합 물 관리 체계를 구축하겠다는 구상이다.

먼저 용수 확보 분야에서는 대청댐 급수 체계 조정과 충북 남부권 광역 상수도 개발 등을 통해 기존 수자원의 이용 효율을 높일 계획이다.

이와 함께 강변 여과수와 지하수 저류댐 등 대체 수원 개발, 물 재이용 확대, 신규 저수지와 용도 폐지 저수지 활용 등을 검토해 취수원을 다변화하고 지역별 물 공급 안정성을 강화한다.

바닥드러낸 저수지. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB] 2022.06.20 kh10890@newspim.com

홍수 대응 분야에서는 최근 반복되는 극한 호우와 괴산댐 월류, 오송 지하차도 침수 사고 등을 고려해 하천 제방 정비와 천변 저류지 설치, 유역 단위 홍수 방어 능력 확보에 중점을 둔다.

하천 환경 개선도 충북 물 관리의 중요한 축으로 제시됐다. 도는 수질 목표 기준을 달성하지 못하고 있는 미호강, 대청댐 및 그 하류 구간, 충주댐 하류, 초강 등 중권역을 집중 관리 대상으로 올렸다.

충북도의 이번 계획은 기후 위기로 가뭄과 집중호우 강도가 함께 커지는 이른바 '물 스트레스' 시대에 대응해 공급·치수·수질 관리 정책을 하나의 틀 안에서 통합하려는 시도로 평가된다.

도는 최종 보고회에서 제시된 시·군, 전문가 의견을 반영해 '충북도 수자원 관리 계획'을 확정한 뒤 중앙부처와 시·군, 한국수자원공사 등 관계 기관과 협력해 핵심 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.

박성호 충북도 수자원 관리과장은 "기후 위기로 가뭄과 집중호우의 강도가 커지면서 물 관리의 불확실성도 높아지고 있다"며 "안정적인 용수 공급과 홍수 피해 예방, 하천 환경 개선을 하나의 체계 안에서 추진해 도민이 체감할 수 있는 지속 가능한 물 관리 기반을 마련하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com