고창갯벌 오토캠핑장 '글램핑장' 19일 개장

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직영체제 전환 후 글램핑 9동 운영...관광서비스 강화

갯벌체험·해양치유 프로그램 연계한 가족형 휴양 콘텐츠 확대

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군이 고창갯벌 오토캠핑장 내 글램핑 시설을 새롭게 선보이며 체류형 관광객 유치에 나선다.

고창군은 고창갯벌 오토캠핑장 글램핑 시설을 오는 19일 정식 개장하고 본격 운영에 들어간다고 18일 밝혔다.

고창갯벌 오토캠핑내 글램핑장[사진=고창군]2026.06.18 gojongwin@newspim.com

고창군 심원면 두어1길에 위치한 고창갯벌 오토캠핑장은 2018년 준공 이후 민간위탁 방식으로 운영돼 왔다가 지난해 8월 서비스 품질 향상과 공공성 강화를 위해 직영체제로 전환했다.

군은 기존 민간위탁자가 설치·운영하던 글램핑 시설을 매입한 뒤 안전점검과 시설 정비를 완료하고 관광객 맞이에 나섰다.

새롭게 운영되는 글램핑 시설은 총 9동 규모로 조성됐다. 이용요금은 여름 성수기인 7~8월 기준 주말 15만5000원, 평일 14만 원이다. 예약은 고창군 통합예약시스템을 통해 가능하다.

캠핑장 인근에는 풍천장어와 바지락 등 지역 대표 먹거리를 즐길 수 있는 것은 물론 갯벌체험학습장과 람사르고창갯벌센터가 위치해 있어 생태체험과 교육 프로그램도 함께 이용할 수 있다.

군은 글램핑장 개장과 연계해 해양치유 프로그램인 '갯벌SEA네마'도 운영한다. 야외 영화 상영 프로그램은 매주 토요일 총 12회 진행되며, 고창갯벌을 배경으로 색다른 볼거리와 휴식 공간을 제공할 예정이다.

심덕섭 고창군수는 "올여름 고창갯벌에서 자연과 먹거리, 해양치유 프로그램을 함께 경험하며 특별한 휴식의 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com