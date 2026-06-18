부산시, 광역단위 방사선 탐지 훈련…재난 대응체계 점검 강화

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265명 현장 요원 합동 훈련 진행

초기 대응체계 및 협업 점검 방침

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 단독으로 원자력시설 사고와 방사능 유출 등 실제 재난 상황을 가정해 위기관리 행동 매뉴얼의 적정성과 현장 적용 가능성을 점검에 나선다.

시는 18일부터 19일까지 이틀간 방사능재난 시 시민 안전을 확보하기 위한 '2026년 상반기 광역단위 합동 방사선 탐지훈련'을 시 전역에서 진행한다고 밝혔다.

방사능재난 대비 시민 안전확보를 위해 시 전역에서 열리는 2026년 상반기 광역단위 합동 방사선 탐지훈련 사전교육 및 실습[사진=부산시] 2026.06.18

훈련에는 부산시 원자력안전과와 16개 구·군, 육·해·공군, 남해지방해양경찰청, 부산경찰청 등 26개 기관에서 현장 대응요원 265명이 참여한다. 18일에는 사전교육을, 19일에는 행동화 훈련을 각각 실시해 대응 역량을 단계적으로 강화한다.

1일 차인 18일에는 방사선 탐지장비 운용 실습, 현장대응요원 역량 강화 교육 등이 이뤄진다. 2일 차에는 원자력시설 방사선 누출을 가정한 상황에서 육상·해상·공중을 동시에 활용한 방사선 탐지와 비상 단계별 대응 절차를 숙달하는 훈련이 진행된다.

훈련의 주요 내용은 위기관리 행동 매뉴얼의 실효성 검증, 관계기관 협업을 통한 육·해·공 입체적 방사선 탐지체계 점검, 방사선 비상단계에 따른 기관별 임무와 역할 정립, 현장 중심 실시간 통신 및 상황전파체계 구축 등이다.

시는 기관별 탐지구역과 탐지조직 편성·운영의 적절성을 살피고 실측 자료를 기반으로 한 초기 대응 및 주민보호 조치 체계를 중점적으로 확인할 계획이다. 사전교육을 통해 실전 대응능력을 높이고, 방사선 비상단계에 따라 각 기관의 임무를 구체화해 협업 체계를 정비한다.

시 원자력안전과는 국가재난안전통신망(PS-LTE)과 방사능방재그룹망(RPG-LTE)을 활용해 16개 구·군과 관계기관 현장요원 간 상황 정보를 실시간으로 공유하고 지휘통제 및 상황전파 체계를 운용한다.

19일 행동화 훈련에서는 차량, 함정, 헬기 등을 동원해 시역 내 광범위한 지역에서 육·해·공을 아우르는 방사선 탐지를 실시한다. 육상 탐지는 부산시와 16개 구·군, 육·해·공군이 맡고 해상 탐지는 남해지방해양경찰청, 공중 탐지는 부산시와 부산경찰청, 부산대학교 연구소가 각각 수행한다.

ndh4000@newspim.com