추미애 경기지사 당선인 "군사규제 완화 적극 환영 '경기북부 대전환' 신호탄"

민통선·제한보호구역 완화 결단에 국방부·국군 장병에 감사

접경지 시·군 묶는 '평화지대 광역행정협의회' 구축, 행·재정적 총력 지원 예고

추당선인 "특별한 희생에 특별한 보상, 평화가 성장이 되는 시대 열 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인이 최근 발표된 정부의 '군사시설 규제 개선' 조치에 대해 전격 환영의 뜻을 밝히며 이를 계기로 경기 북부 지역을 대한민국의 새로운 성장 거점으로 키우겠다는 청사진을 제시했다.

추미애 당선인은 17일 공식 입장문을 통해 "그동안 '민간인통제선'과 '제한보호구역'은 경기 북부 도민의 일상과 지역 발전에 적지 않은 제약으로 작용해 왔다"고 짚으며 "이번 조치는 그 오랜 한계를 넘어 경기 북부가 새로운 도약의 길로 나아가는 중요한 출발점이 될 것"이라고 도민들과 함께 진심으로 환영했다.

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

추 당선인은 진정한 평화의 가치를 '도민의 삶의 회복'과 '지역 경제의 활성화'에서 찾았다. 그는 "더 넓어진 가능성 위에서 경기 북부가 성장하고 도민의 꿈과 미래가 더욱 힘차게 펼쳐질 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 다짐했다.

특히 추 당선인은 규제 완화가 실질적인 지역 발전 성과로 이어질 수 있도록 경기도 차원의 구체적인 '포스트 규제' 전략을 공개했다.

경기도는 이번 규제 개선을 기점으로 접경지역 시·군들과 긴밀히 협력해 '평화지대 광역행정협의회'를 신속히 구축할 방침이다.

이를 통해 개별 지자체 차원의 대응을 넘어 지역 간 연계 발전 전략을 수립하고 ▲산업▲교통▲관광▲정주여건 개선 사업 등을 융복합 체계로 추진하며 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다는 구상이다.

이어 추 당선인은 "이번 변화는 단순한 규제 완화의 차원을 넘어 경기 북부의 잠재력을 깨우는 '경기북부 대전환'의 출발점"이라며 "그동안 국가 안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 경기 북부가 이제는 특별한 보상을 통해 대한민국의 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강력한 드라이브를 예고했다.

아울러 안보 거점 지자체로서의 책임감도 잊지 않았다. 추 당선인은 "경기도 또한 변화한 안보 환경을 깊이 이해하며 우리 군이 본연의 임무를 충실히 수행할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"며 과감한 결단을 내려준 국방부와 군 장병들에게 감사의 마음을 전했다.

마지막으로 추 당선인은 "이번 변화가 지역 발전과 국가 안보가 함께 '윈-윈(Win-Win)' 하는 새로운 협력의 출발점이 되기를 기대한다"며 "평화가 성장으로 이어지고 그 성장이 도민의 삶을 바꾸는 경기북부 대전환의 시대를 열겠다. 우리 함께 가자"고 도민들을 향해 동행을 제안했다.

지방자치법에 따라 최근 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'를 출범시키고 본격적인 민선 9기 도정 밑그림 그리기에 착수한 추미애 당선인이 이번 군사시설 규제 완화라는 대형 호재를 만난 추 당선인의 '경기북부 대전환' 정책이 향후 경기도정 취임과 동시에 어떤 속도감 있는 실행력으로 연결될지 지역 정가의 이목이 집중되고 있다.

또한 단 하나의 안전 공백이나 행정 공백 없이 촘촘한 경기 북부 발전 전략을 고심 중인 준비위는 이번 입장문 발표를 기점으로 경기 북부 접경지역 실국 업무보고 및 현장 점검에 더욱 박차를 가할 것으로 보인다.

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