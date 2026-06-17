평택시, 5064 신중년 '인생재설계 교육' 수강생 모집…선착순 40명 선정

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 은퇴와 생애 전환기를 맞이한 신중년 세대의 활기찬 인생 2막을 지원하기 위해 '2026년 평택시 신중년 인생재설계 교육' 수강생을 모집한다.

17일 시에 따르면 이번 교육은 평균 수명 증가와 조기 퇴직, 자녀 독립 등으로 인생 후반기를 새롭게 준비해야 하는 신중년들이 막연한 노후 걱정에서 벗어나 스스로 미래를 설계하고 실천할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

평택시 5060 신중년 '인생재설계 교육' 수강생 모집 안내 홍보물[사진=평택시]

신청 대상은 평택시에 거주하는 50세부터 64세까지의 신중년층이며 주요 교육 ▲은퇴 준비 수준 진단▲경력과 경험의 재발견 ▲재취업 전략 ▲노후 재무설계▲가족 및 사회관계 소통▲힐링과 자기돌봄 등이다.

교육은 오는 7월 7일부터 8월 11일까지 매주 화요일 평택시 공익활동지원센터 교육장에서 총 6회 과정으로 운영되며 수강료와 교재비를 포함한 참가비는 전액 무료이다.

접수는 선착순 40명이며 평택시청 누리집(홈페이지) 메인 배너 또는 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 온라인으로 접수하면 된다.

정장선 평택시장은 "이번 교육이 은퇴 전후의 신중년들이 제2의 인생을 더욱 당당하고 체계적으로 준비하는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

krg0404@newspim.com