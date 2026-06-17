HDC랩스, 임직원 폐가전 재활용 캠페인 실시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 공간 AIoT 플랫폼 기업 HDC랩스가 지난 17일 임직원을 대상으로 자원순환 캠페인 '순환환전소'를 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 폐가전제품의 수거와 재활용을 통해 자원순환 활동을 확대하기 위해 마련됐다.

행사에는 임직원들이 가정에서 사용하지 않는 소형가전과 모니터, 노트북 등 폐전자제품을 기부하는 방식으로 참여했다.

수거된 폐가전제품은 E-순환거버넌스를 통해 재활용될 예정이다. HDC랩스는 재활용 실적을 바탕으로 온실가스 감축량 확인서를 발급받고, 재활용 과정에서 발생한 기부금은 초록우산어린이재단에 전달할 계획이라고 설명했다.

HDC랩스는 2024년 E-순환거버넌스와 폐전기·전자제품 재활용 활성화를 위한 업무협약을 체결한 이후 임직원 참여형 자원순환 캠페인을 운영하고 있다.

회사 관계자는 "임직원들이 폐가전 재활용 활동에 참여할 수 있도록 캠페인을 진행했다"고 말했다.

[이미지=HDC랩스] HDC랩스 임직원이 ESG 자원순환 '순환환전소' 캠페인에 참여한 후 단체사진 촬영을 하고 있다

whitss@newspim.com