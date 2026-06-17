인천 덕적도 해역 등 3곳에 축구장 20개 규모 인공어초 조성…12월 완공

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인공 어초 조성용 구조물 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 앞바다에 '물고기 인공 서식처'가 조성된다.

인천시는 옹진군 소청도와 덕적도, 자월도 등 3개 해역에 인공어초를 설치한다고 17일 밝혔다.

모두 15억원의 사업비가 투입되는 인공어초 조성 면적은 모두 14ha로 축구장 20개 규모이며 오는 12월 준공 예정이다.

인공어초는 바다 밑에 설치하는 구조물로 해조류가 자라고 패류와 물고기가 모여 살 수 있는 서식처로 어류의 산란과 서식을 돕는 일종의 '바닷속 인공 생태계'이다.

시는 해역별 수심과 조류 흐름, 어장 환경 등을 분석해 지역 특성에 맞는 맞춤형 어초를 설치할 계획이다.

또 완공 이후에는 정기적인 시설 점검과 유지관리를 통해 어업인의 소득 증대에 도움이 될 수 있도록 체계적으로 관리한다는 방침이다.

시는 인공 어초가 서해안 어장의 생산성을 높이고 수산자원 회복에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김익중 인천시 농수산식품국장은 ""이번 인공어초 시설공사는 인천 해역의 수산자원 조성과 해양생태계 건강성을 높이는 핵심 기반 사업이다"며 "맞춤형 어초를 안전하게 설치해 어업인들에게 도움이 되는 수산자원이 되도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com