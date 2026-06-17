이리공고 'AI·이차전지' 마이스터고 지정…첨단산업 인재양성

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배터리 특화 학과 개편·산학협력 기반 직업교육 체계 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 이리공업고등학교가 교육부 지정 AI·이차전지 마이스터고로 새롭게 출발하며 전북지역 첨단산업 분야 기술인재 양성의 거점 역할을 맡게 됐다.

전북교육청은 교육부 제20차 마이스터고 지정운영위원회 심의에서 이리공고의 AI·이차전지 마이스터고 전환이 최종 지정·동의를 받았다고 17일 밝혔다.

이리공업고 전경[사진=전북교육청] 2026.06.17 lbs0964@newspim.com

마이스터고는 산업계 수요에 맞춘 교육과정을 기업과 함께 설계·운영하는 특수목적고다. 졸업 후 취업과 지속적인 학습을 연계하는 '선취업·후학습' 기반의 직업교육 모델이다.

이리공고는 기존 학과를 배터리공정과와 배터리시스템과로 재편하고, 리튬이온 이차전지 제조와 품질관리 등 산업 현장에서 요구하는 전문 인재 양성 체계를 구축할 계획이다.

또 지역 이차전지 및 소재 관련 기업과 협력체계를 마련해 학생들에게 직무교육과 현장실습, 취업 연계 기회를 제공한다. 학교는 관련 준비 과정을 거쳐 오는 2028년 3월 첫 마이스터고 신입생을 모집할 예정이다.

이와 함께 2010년부터 마이스터고로 운영 중인 군산기계공업고등학교는 산업환경 변화에 맞춰 지정 분야를 기존 조선·기계에서 AI·로봇 분야로 변경한다.

이번 신규 지정과 분야 개편으로 전북지역 마이스터고는 모두 5개교로 확대됐으며, 첨단산업 분야 맞춤형 인재 양성에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

임대승 이리공고 교장은 "마이스터고 지정은 교직원 모두의 노력으로 이뤄낸 성과"라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 미래 산업을 이끌 기술인재 양성의 중심학교로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 전북교육청은 학과 개편과 교원 역량 강화, 실습실·기숙사 등 교육 인프라 구축을 지원하고 산업 현장 수요에 맞는 교육과정 운영을 적극 뒷받침할 계획이다.

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