골드만삭스, 올 상반기 M&A 1조 달러 자문…반년 기준 사상 최대

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스페이스X IPO 대표 주관사 활약

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국계 투자은행(IB) 골드만삭스가 2026년 들어 1조 달러가 넘는 발표된 인수합병(M&A)을 자문한 것으로 나타났다.

골드만은 올해 들어 1조 달러의 M&A 자문을 했다고 밝혔다. 이는 반기 기준으로는 사상 최대 규모다.

이 같은 기록은 골드만이 일론 머스크의 우주 로켓 기업 스페이스X의 기념비적 기업공개(IPO)를 대표 주관사로 맡은 데 힘입은 것이다. 스페이스X는 지난 12일 나스닥 거래소에 상장했다.

월가는 미국과 이란의 갈등 등 중동 분쟁에서 비롯된 불확실성에도 불구하고 도널드 트럼프 미국 대통령의 완화된 규제 환경과 인공지능(AI)의 커지는 모멘텀 덕분에 M&A가 강한 한 해를 보낼 것으로 예상해왔다.

골드만의 투자은행 수수료는 1분기에 28억4000만 달러로 1년 전보다 48% 뛰었다.

골드만의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 별도 게시물에서 "AI와 전략적 통합이 산업 전체를 재편하면서 올해 글로벌 M&A 규모가 이미 2조6000억 달러를 넘어섰고 고객들이 다양한 위험 이벤트를 헤쳐 나가면서 거래량도 사상 최대치에 도달했다"며 "우리는 혁신 슈퍼사이클 속에서 운영하고 있다"고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)내 골드만삭스 로고 [사진=블룸버그]

mj72284@newspim.com