전국 광역 단체장 6월 17일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 17일 도지사배 골프대회와 통합방위협의회를 연다.
- 김진태 강원지사 등 일부 지자체장은 본회의·현장행정 등 공식 일정을 수행한다.
- 여러 시도지사·시장들은 통상업무 또는 외부 일정 없이 하루를 보낸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
-제14회 도지사배 그라운드골프대회(10:00 창원종합운동장 보조경기장)
-2026년 2분기 경상남도 통합방위협의회(14:00 도정회의실)
▲김진태 강원도지사
-제346회 임시회 제2차 본회의(10:00 의회 본회의장)
▲김관영 전북지사
-여름철 재난분야 현장행정 (14:00 부안, 김제
▲김영록 전남도지사
- 여수 묘도 LNG허브터미널 구축 사업 현장 방문(11:00 여수 묘도)
▲ 이철우 경북도지사
- 제13대 경상북도의회의원 당선인 간담회(10:30 화백당)
- 제5차 기업혁신 지원 민간협의체(15:20 LG이노텍 구미4공장)
- 영호남 상생협력을 위한 청년작가 미술 전시전(17:00 동락관 전시실)
▲김영환 충북지사
-별도 일정 없음
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
-외부 일정 없음
▲박형준 부산시장
-통상일정
▲강기정 광주시장
- 공식 일정 없음
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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