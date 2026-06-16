국과수 "훼손 시신 성인 추정"…인천 경찰, 실종자 파악 주력

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도 재활용품 선별처리시설에서 시신 일부 발견 사건을 수사 중인 경찰은 피해자가 성인으로 추정된다는 국과수 소견에 따라 실종자 중심으로 피해자 신원 확인에 주력하고 있다.

16일 경찰에 따르면 국립과학수사연구원은 지난 10일 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 발견된 사람의 왼쪽 다리를 감정한 결과 "키 161∼165㎝의 성인으로 추정된다"고 경찰에 통보했다.

인천 송도 광역생활자원회수센터 [사진=인천시]

당초 경찰은 발견된 시신의 발 크기가 210㎜로 작아 피해자가 어린 학생일 가능성이 크다고 보고 교육청에 협조를 요청, 장기 결석 학생 등을 파악해 왔다.

하지만 경찰은 국과수 감정 결과에 따라 수사 방향을 바꿔 발이 작은 키 161∼165㎝ 가량의 성인 실종자와 미귀가자를 중심으로 한 유전자 정보(DNA) 확보와 대조에 주력하고 있다.

경찰은 또 수사 인력을 대거 늘려 시신의 센터 유입 경로를 추적하고 있다.

시신 일부가 발견된 날 센터에는 연수구 청학동·선학동·옥련1·2동·연수1·3동과 중구 항동·도원동 일대에서 수거된 재활용품이 34회에 걸쳐 반입된 것으로 파악됐다.

경찰은 이들 재활용품을 반입한 운반차량의 이동 경로와 수거지역 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보, 분석 작업을 벌이고 있다.

하지만 센터로 반입된 재활용품의 수거 지역이 넓어 시신 유기 지점과 투기자 확인에 어려움을 겪고 있다.

hjk01@newspim.com